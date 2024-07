A rede da Velocity é formada por 103 estúdios. Destes, 71 são específicos de spinning, e outros 12, de funcional. Dos 103, 20 possuem as duas atividades. O modelo de estúdio é, geralmente, conhecido por ser menor do que uma academia tradicional, e, na maior parte das vezes, é focado em uma atividade específica.

Além de academias de musculação e outras atividades, a Smart Fit já atuava no ramo de estúdios. Hoje, a empresa conta com 58, sendo 56 no Brasil e dois em Portugal. Do total, 30 são próprios e outros 28, franqueados. Ela oferece as seguintes atividades físicas em seus estúdios: corrida indor e treinos funcionais (Race Bootcamp); hot yoga (Vidya); boxe (Jab House); pilates por meio da marca One Pilates; e de exercícios diferenciados de musculação por meio da Tonus Gym.