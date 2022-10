Dois homens atiram contra base de treinamento da Rússia perto da Ucrânia e matam 11 militares

BELGOROD, Rússia - Dois homens abriram fogo contra um campo de treinamento militar na região de Belgorod, na fronteira da Rússia com a Ucrânia, neste sábado, 15, matando 11 soldados e ferindo 15, antes de serem mortos. Segundo as agências russas de notícias, os homens eram voluntários que se juntaram ao exército russo. O Ministério da Defesa do país classificou a ação como terrorismo.

“Em 15 de outubro, em um acampamento militar no distrito militar de Uest, na região de Belgorod, dois cidadãos de um país da CEI cometeram um ataque”, indicou o comunicado do Ministério, referindo-se à Comunidade de Estados Independentes (CEI), formada por várias ex-repúblicas soviéticas, sem especificar de qual país seriam.

“Durante um treinamento de tiro de voluntários para participar da operação militar especial [forma como a Rússia chama sua guerra na Ucrânia], os terroristas abriram fogo com armas automáticas contra membros da unidade”, detalha o documento. “Os dois terroristas foram mortos por tiros de resposta”, conclui.

Fotografia publicada em 14 de outubro de 2022 na conta do Telegram do governador da região de Belgorod, na Rússia, mostra chamas de uma usina em Belgorod após suposto bombardeio ucraniano Foto: AFP

De acordo com a agência Reuters, o conselheiro do presidente ucraniano Volodmir Zelenski, Oleksi Arestovich, disse em uma entrevista no YouTube que os agressores eram do Tajiquistão, nação da Ásia Central, e abriram fogo contra os outros após uma discussão sobre religião. A informação não pôde ser confirmada de forma independente.

O tiroteio ocorre depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma grande mobilização de reservistas para reforçar seu esforço de guerra na Ucrânia, onde o exército ucraniano vem recapturando territórios no leste e sul ocupados pela Rússia.

Putin disse que pelo menos 220.000 reservistas foram convocados. Pelo menos 16.000 deles foram mobilizados “em unidades que se envolvem no cumprimento de tarefas de combate”, disse em entrevista coletiva em Astana, Casaquistão, na sexta-feira, 14, acrescentando que espera que a mobilização seja concluída dentro de duas semanas.

A mídia russa relatou pelo menos sete mortes entre pessoas que foram recentemente convocadas. Questionado na sexta-feira por que alguns militares morreram tão logo após o início da mobilização, Putin disse que, em alguns casos, o treinamento pode levar apenas 10 dias.

No final de setembro, Putin reconheceu que houve “erros” na forma como o governo russo estava realizando seu projeto. Descreveu casos de pessoas com direito a adiamento a serem redigidas indevidamente, como pais de muitos filhos, homens com doenças crónicas ou acima da idade militar.

Bombardeios na fronteira russa

Na mesma região onde ocorreu o ataque, um bombardeio provocou um incêndio em um depósito de combustível russo, informou o governador de Belgorod, alvo de vários ataques nos últimos dias. A Rússia culpa a Ucrânia de bombardear seu território, mas ainda não há confirmação da autoria. A Ucrânia alega que os recentes ataques na fronteira são devido a mísseis russos perdidos.

“Voltaram a nos bombardear. Um projétil atingiu um depósito de petróleo”, disse o governador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, em uma mensagem no Telegram acompanhada de uma foto de uma grande fumaça preta saindo de um prédio em chamas. Os bombeiros estão combatendo as chamas, mas “não há risco para a população”, acrescentou.

A agência de imprensa pública russa TASS indicou, citando uma fonte anônima dos serviços de emergência, que o depósito se encontrava na localidade de Razumnoie-71, perto da cidade de Belgorod, capital da região do mesmo nome.

A Rússia denunciou na semana passada um aumento significativo nos ataques ucranianos em várias regiões fronteiriças, incluindo Belgorod, Kursk e Briansk. Uma usina de Belgorod foi atingida por um bombardeio na sexta-feira, levando a quedas de energia, de acordo com o governo local. Também houve ataques a um depósito de munição e a um prédio residencial na quinta-feira. Outro bombardeio na segunda-feira matou uma mulher de 74 anos na cidade de Chebekino, na mesma região.

Uma visão geral de um edifício residencial de vários andares que foi danificado por bombardeios das forças armadas ucranianas, segundo o governador da região, em Belgorod, Rússia Foto: Reuters

Depois de promover uma série de ataques contra cidades ucranianas em retaliação à explosão de uma ponta na Crimeia, Putin disse na sexta-feira que Moscou não vê necessidade de mais ataques em larga escala, mas seus militares continuarão com os ataques seletivos.

O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank com sede em Washington, interpretou as observações de Putin como destinadas a rebater as críticas de blogueiros russos pró-guerra que “elogiaram amplamente a retomada dos ataques contra cidades ucranianas, mas alertaram que uma campanha curta seria ineficaz .”

Neste sábado, as tropas ucranianas tentaram avançar para o sul ao longo das margens do Rio Dnieper em direção à capital regional de Kherson, mas não ganharam terreno, de acordo com Kirill Stremousov, vice-chefe da administração instalada em Moscou na região ocupada. “As linhas de defesa funcionaram e a situação permaneceu sob controle total do exército russo”, escreveu ele em seu canal de aplicativo de mensagens.

Os líderes locais apoiados pelo Kremlin pediram aos civis na quinta-feira que deixem a região para garantir sua segurança e dar mais mobilidade às tropas russas. Stremousov lembrou-lhes que poderiam fugir para a Crimeia e cidades no sudoeste da Rússia, onde Moscou oferecia acomodações gratuitas./AP, AFP e NYT