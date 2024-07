Donald Trump anuncia J.D. Vance como candidato a vice-presidente na chapa republicana

WISCONSIN - O ex-presidente Donald Trump confirmou o nome de J.D. Vance, senador por Ohio, como candidato a vice-presidente. O anúncio marca o primeiro dia da Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, Wisconsin, que formalizou Trump para disputa à Casa Branca.

Após longa deliberação e reflexão, e considerando os enormes talentos de muitas outras pessoas, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do grande Estado de Ohio", escreveu Donald Trump na sua rede, a Truth Social, destacando o currículo do companheiro de chapa. "Durante a campanha, se concentrará fortemente nas pessoas pelas quais lutou de forma tão brilhante, os trabalhadores e fazendeiros americanos da Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e muito além...", conclui o anúncio.

JD Vance e Donald Trump em comício em Ohio. F Foto: Jeff Dean/Associated Press

Minutos após a confirmação do vice, Eric Trump, filho do ex-presidente, oficializou que o Donald Trump conquistou os 125 delegados da Flórida e, com isso, atingiu a votação necessária para ser confirmado como candidato republicano à Casa Branca. O anúncio era esperado com a vitória esmagadora nas primárias, liquidadas ainda em março, na Superterça, que tirou Niki Haley do páreo.

Republicanos e ativistas contra o aborto elogiaram a escolha de J.D. Vance, que se opõe a interrupção da gravidez mesmo em casos de incesto ou estupro e considera exceções apenas em caso de risco à vida da mulher. Assim como Trump, no entanto, ele tem dito que a decisão deve ficar a cargo dos Estados, afastando a proibição nacional defendida por grupos antiaborto.

Rapidamente, a campanha de Joe Biden à reeleição atacou as posições do candidato a vice em questões como aborto e impostos. “Ele fala muito sobre os trabalhadores. Mas agora, ele e Trump querem aumentar os impostos sobre as famílias da classe média e, ao mesmo tempo, promover mais cortes de impostos para os ricos”, afirma a publicação nas redes sociais acompanhada por uma imagem que diz “Proteja a democracia. Derrote Trump-Vance” e um link para a página de doações.

O democrata pretende retomar as atividades de campanha nesta terça-feira, em Las Vagas, depois de adiar a parada que faria hoje em Austin, Texas, e retirar anúncios de rádio e televisão enquanto tentava projetar uma mensagem de união nacional à luz do atentado contra Trump, que foi repudiado por Biden.

O líder do Partido Republicano afirma ter sido atingido de raspão na orelha ao ter o comício em Butler, na Pensilvânia, interrompido por um ataque a tiros no sábado.

Um apoiador que participava da atividade de campanha morreu e outros dois ficaram feridos. O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto por contra-atiradores do Serviço Secreto. O FBI acredita que ele agiu sozinho e investiga a motivação do crime.

A Convenção Nacional do Partido Republicano começou nesta segunda-feira, 15, com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. O discurso de Trump na Convenção será o primeiro do ex-presidente após o atentado.

Delegado do Texas com cartaz "Faça América Grande de Novo", slogan de Donald Trump, durante a Convenção Nacional do Partido Republicano. Foto: Kamil Krzaczynski/AFP

O que você precisa saber sobre J.D. Vance

O senador J.D. Vance, de Ohio, o recém-anunciado companheiro de chapa do ex-presidente Donald J. Trump, passou por uma rápida jornada nos últimos oito anos, de autor best-seller e crítico declarado de Trump a um de seus mais ferrenhos defensores.

Antes de entrar na política, Vance, de 39 anos, era conhecido como o autor de "Hillbilly Elegy", um best-seller de memórias que relata sua criação em uma família pobre e também serviu como uma espécie de exame sociológico dos americanos brancos da classe trabalhadora. O livro foi publicado pouco antes da eleição de Donald Trump em 2016, e muitos leitores o buscaram após sua vitória como uma espécie de guia para entender o apoio a Trump entre as comunidades brancas da classe trabalhadora. O próprio Vance denunciou veementemente Trump durante sua campanha de 2016. Mas o abraçou em 2022, vencendo uma disputada republicana para o Senado com o apoio de Trump e se tornando uma voz pró-Trump no Congresso.

Aqui está mais sobre os antecedentes e as opiniões de Vance.

Antecedentes pessoais: Ele nasceu em Middletown, Ohio, e passou parte de sua infância em Jackson, Kentucky, sendo criado por seus avós maternos enquanto sua mãe lutava contra o vício em drogas, antes de retornar a Middletown. Após o ensino médio, ele se alistou nos fuzileiros navais e foi enviado ao Iraque, trabalhando em relações públicas. Posteriormente, frequentou a Universidade Estadual de Ohio e a Faculdade de Direito de Yale.

Carreira em finanças: Vance trabalhou para o capitalista de risco conservador Peter Thiel antes de fundar sua própria firma de capital de risco. Thiel doou milhões de dólares para a campanha de Vance ao Senado em 2022.