Com Trump a caminho da Convenção, republicanos e democratas se ajustam a uma campanha alterada

MILWAUKEE - A tentativa de assassinato que feriu o ex-presidente Donald Trump remodelou a corrida presidencial e injetou incertezas nos planos para a Convenção Nacional Republicana que começa nesta segunda, 15, e vai até quinta, 18, em Wisconsin, enquanto ambos os partidos se recalibravam para atender às preocupações de uma nação atônita e inquieta.

Prometendo nas mídias sociais que não permitiria que "um 'atirador' ou assassino em potencial" forçasse mudanças na programação ou "qualquer outra coisa", Trump voou para Milwaukee no final da tarde de domingo, abandonando os planos de adiar sua viagem por dois dias. Expressando seu desejo de se dirigir aos apoiadores nesta semana, ele postou no Truth Social, a sua rede social, que ele e seu movimento "permaneceriam resilientes em nossa fé e desafiadores diante da maldade" e surpreendeu sua equipe ao instruí-la a inserir uma mensagem de "unidade" na convenção de quatro dias. O atentado contra Trump acrescenta uma nova camada de escuridão e imprevisibilidade a uma disputa já extraordinária entre o presidente Joe Biden e seu antecessor, que afirma que a eleição de 2020 foi roubada e apoiou os insurgentes que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

O candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald Trump é ajudado a sair do palco em um evento de campanha em Butler, Pensilvânia, no sábado, 13 de julho de 2024 Foto: Gene J. Puskar/AP

O atentado colocou Biden, ainda tentando se recuperar de um desempenho desastroso em um debate no final de junho, no delicado papel duplo de presidente que há muito alerta contra a violência política e candidato concorrendo contra o homem alvo dessa violência. As autoridades policiais prosseguiram com suas investigações, mas não revelaram nenhuma pista importante sobre o motivo do atirador.

Trump aterrissou em Milwaukee na noite de domingo. Minutos depois, Biden falou à nação do Salão Oval, descrevendo a tentativa de assassinato de seu rival como parte de uma cadeia de eventos violentos que incluiu o ataque de 6 de janeiro, o complô para sequestrar a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer (Democrata), o ataque ao marido da ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi, Paul, e ameaças contra autoridades eleitorais.

“A discordância é inevitável na democracia americana”, disse Biden. “Faz parte da natureza humana. Mas a política nunca deve ser um campo de batalha literal e, Deus nos livre, de morticínio. Acredito que a política deve ser uma arena para o debate pacífico.”

Uma pessoa que conversou com Trump no domingo disse que o ex-presidente adotou um tom quase “espiritualizado” sobre sua tentativa de assassinato na noite de sábado. Trump foi atingido por uma bala em sua orelha direita, e as autoridades disseram que um participante do comício foi morto e dois outros ficaram gravemente feridos.

“Ele acha que recebeu um presente de Deus. Ele não consegue acreditar”, disse a pessoa entrevistada para esta matéria, que falou sob condição de anonimato. Embora os planos ainda estejam em andamento e sujeitos a mudanças, espera-se que a convenção se concentre mais na “coragem e na resiliência” de Trump, disse uma pessoa próxima a ele. Os planejadores da convenção “querem que os oradores diminuam o tom, não escalem a tensão”, disse a pessoa, referindo-se à retórica usada nos discursos.

Buscando tranquilizar os assessores na madrugada de domingo, os principais conselheiros de Trump, Chris LaCivita e Susie Wiles, enviaram um e-mail para a equipe, obtido pelo The Washington Post, afirmando que a convenção “continuaria como planejado”, enquanto os delegados do partido se preparavam para “nomear nosso presidente para ser o candidato corajoso e destemido do nosso partido”.

LaCivita e Wiles disseram que aumentaram a presença de segurança nos escritórios da campanha de Trump na capital americana e West Palm Beach, na Flórida, e incentivaram os assessores a ficarem longe dos escritórios enquanto avaliavam os riscos de segurança. Várias pessoas com conhecimento do planejamento da convenção disseram que medidas adicionais de segurança foram implementadas para garantir que os eventos, inclusive aqueles fora do perímetro de segurança reforçado, fossem seguros.

Em uma ligação no domingo à tarde, Wiles disse aos funcionários que o presidente estava otimista e de bom humor. El os incentivou a continuar e a ter cuidado, mas descreveu as últimas 24 horas como difíceis, de acordo com uma pessoa que teve conhecimento da ligação.

O avião de Trump havia chegado ao Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, no início do domingo, após o atentado. Em Bedminster, N.J., a polícia vigiou a entrada de seu clube de golfe e residência, proibindo qualquer veículo de ficar parado perto do portão. Os policiais direcionaram a imprensa para o estacionamento de uma biblioteca a quase 7 quilômetros da entrada do Trump National Golf Club Bedminster. O FBI está investigando o atentado de sábado à noite no comício de campanha de Trump em Butler, Pensilvânia, como uma tentativa de assassinato e identificou o suspeito de ser o atirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia.

Cenário dentro do Fiserv Forum, em Milwaukee, onde será a Convenção Nacional Republicana: expectativa para o primeiro discurso de Donald Trump após o atentado Foto: Joshua Lott/The Washington Post

Os assessores de Trump e do presidente Biden estão lidando com a raiva dos partidários que irrompeu imediatamente após o ataque a tiros. Muitos partidários de Trump, tanto eleitores comuns quanto autoridades eleitas, rapidamente acessaram as mídias sociais para argumentar que a retórica de Biden e de seus partidários - que classificam Trump como uma ameaça à democracia - levou aos eventos de sábado.

Trump usou um tom desafiador nos momentos após o atentado, erguendo o punho e pronunciando a palavra “luta” várias vezes enquanto o Serviço Secreto o levava para fora do palco. Mas LaCivita e Wiles tentaram esfriar a temperatura em seu memorando durante a noite, pedindo aos assessores que não comentassem publicamente sobre o ataque a tiros. “Condenamos todas as formas de violência e não toleraremos retórica perigosa nas mídias sociais”.

LaCivita inicialmente postou um comentário mais incisivo no X na noite de sábado - sugerindo que o ataque estava ligado a decisões dos adversários de Trump. “É claro que eles tentaram mantê-lo fora das urnas, tentaram colocá-lo na cadeia e agora você vê isso”, escreveu LaCivita. Mais tarde, ele excluiu a postagem.

Muitos aliados de Trump, incluindo o senador J.D. Vance (Republicano de Ohio), que está sendo cogitado para ser o companheiro de chapa de Trump, atribuíram a culpa pelo atentado aos adversários políticos de Trump - com Vance argumentando que não foi "apenas um incidente isolado". As autoridades disseram que ainda não podem falar sobre o motivo do atirador. O presidente da Câmara, Mike Johnson (Republicao), disse que o Congresso investigaria qualquer possível falha na segurança que tenha permitido o ataque. "Enquanto isso, temos que diminuir a retórica", pediu Johnson no programa "Today" da NBC, no que ele chamou de uma manhã "surreal". Como outros republicanos, Johnson observou o recente apelo de Biden para colocar Trump como um "alvo". Johnson acrescentou que sabe que Biden "não quis dizer o que está sendo insinuado", mas também acredita que "esse tipo de linguagem de ambos os lados deve ser denunciado".

Donald Trump é retirado às pressas do palco na Pensilvânia pelo Serviço Secreto após atentado Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

“Já terminamos de falar sobre o debate, é hora de colocar Trump na mira”, disse Biden em uma ligação com doadores na segunda-feira. Em uma adição notável ao programa desta semana em Milwaukee, Nikki Haley - a ex-governadora da Carolina do Sul que concorreu à indicação republicana contra Trump - falará na convenção, de acordo com várias fontes familiarizadas com o planejamento, um aceno ao interesse dos líderes do Partido Republicano em tentar superar as divisões dentro do partido.

Os aliados de Biden há muito tempo condenam as declarações mais inflamadas de Trump, e o próprio Biden se candidatou à presidência em 2020 prometendo curar as divisões do país. Mas nas horas que se seguiram ao ataque, a campanha de Biden evitou em grande parte se envolver em um debate sobre retórica acalorada.

Em uma declaração televisionada no sábado, Biden chamou a violência de “doentia” e pediu aos americanos que “se unam como uma nação para condená-la”. Os democratas haviam planejado uma semana inteira de coletivas de imprensa diárias para divulgar sua mensagem sobre os sucessos econômicos de Biden, a orientação do Partido Republicano sobre o aborto e as declarações de Trump sobre o que ele faria se fosse eleito novamente.

O presidente Joe Biden se dirige à nação do Salão Oval da Casa Branca em Washington, no dia 14 de julho de 2024, sobre a tentativa de assassinato do candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald Trump em um comício de campanha na Pensilvânia Foto: Erin Schaff / POOL / AFP

Após o atentado, a campanha de Biden interrompeu todas as propagandas e os assessores disseram que estavam trabalhando para retirar seus anúncios de televisão do ar o mais rápido possível - criando incertezas sobre como a campanha responderá aos discursos e atividades da convenção nesta semana. Biden interrompeu sua estadia de fim de semana em Rehoboth Beach, em Delaware, para retornar à Casa Branca, e adiou uma viagem planejada ao Texas na segunda-feira para comemorar o 60º aniversário da Lei dos Direitos Civis. A campanha de Biden e Kamala Harris também suspendeu uma campanha publicitária de US$ 50 milhões.

A equipe de Biden estava buscando maneiras de continuar criticando Trump, a quem eles veem como uma ameaça à democracia, ao mesmo tempo em que demonstrava sensibilidade e compaixão com o atentado. Autoridades eleitas de ambos os partidos tentaram assegurar aos americanos que estavam tomando precauções para garantir que a convenção fosse segura para todos os participantes.

Durante uma ligação telefônica com os membros do Congresso, o sargento da Câmara dos Deputados disse que os membros deveriam esperar uma segurança reforçada na convenção republicana em Milwaukee e que os legisladores presentes terão seus movimentos monitorados, de acordo com um legislador na ligação.

O prefeito de Milwaukee, Cavalier Johnson, observou que sua cidade havia se unido a uma coalizão bipartidária antes da RNC que conseguiu pressionar o Congresso para aumentar a verba destinada à segurança da RNC de US$ 60 milhões para US$ 75 milhões.

“Sou um prefeito de segurança pública. Queremos ter certeza de que teremos não apenas uma convenção segura, mas uma cidade segura”, disse Johnson. O prefeito, um democrata eleito em 2022, disse que entende que alguns participantes da convenção podem estar preocupados com a segurança. “À luz do que aconteceu ontem, essa é uma questão que naturalmente surgiria na mente das pessoas”, disse ele em uma entrevista por telefone.

Milwaukee tem mais de 1.600 policiais e está recebendo ajuda de milhares de outros em agências externas, disse Johnson. Uma marcha planejada pelos manifestantes, a Coalition to March on the RNC, terá permissão para ir adiante “para garantir que eles possam expressar seus direitos da Primeira Emenda”.

“Queremos que esta seja uma convenção segura para todos, quer você esteja torcendo por um candidato ou detestando-o e não queira vê-lo eleito”, disse Johnson.