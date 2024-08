O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, disse na noite da sexta-feira, 2, que concordou em debater com a vice-presidente Kamala Harris em 4 de setembro em um evento moderado pela Fox News. O anúncio foi feito em publicação na sua rede social, Truth Social.

PUBLICIDADE Seria o segundo debate presidencial neste ciclo eleitoral e o primeiro entre Trump e a nova candidata democrata. A mensagem de Trump foi publicada horas depois de Kamala Harris ter obtido os votos necessários para ser designada a candidata do Partido Democrata nas eleições presidenciais de novembro. De acordo com a publicação de Trump, o debate ocorrerá em um local a ser determinado na Pensilvânia, estado importante na disputa presidencial. Os âncoras da Fox News Bret Baier e Martha MacCallum seriam os mediadores.

Trump ainda disse que o debate da Fox News teria uma audiência ao vivo - o primeiro debate presidencial, que ocorreu em 27 de junho entre Trump e o presidente Joe Biden, foi apresentado pela CNN em um local vazio. Embora ambas as campanhas tenham concordado com o formato do primeiro debate, Trump lamentou a falta de público.

Candidato presidencial republicano, Trump afirmou que concordou participar de debate com a vice-presidente Kamala Harris. Foto: Doug Mills/The New York Times

Na manhã deste sábado, 3, ainda não estava claro se Harris concordou com o debate e seus termos. Representantes de sua campanha não responderam a pedidos de comentários do The New York Times. A Fox News confirmou à AFP que o debate teria espectadores e seguiria regras semelhantes às do debate na CNN, mas não especificou quais seriam essas regras. Esse debate incluiu cortes de microfone para evitar interrupções.

O debate da CNN foi um dos mais importantes da história, de acordo com especialistas. Biden teve uma performance hesitante que contrastou fortemente com Trump, que falou vigorosamente enquanto repetidamente avançava com falsidades. As respostas confusas de Biden, de 81 anos, aumentaram as preocupações entre seus colegas democratas sobre sua idade e saúde, bem como sua capacidade de derrotar Trump, 78 anos, na eleição.

Após várias semanas de queda nos números das pesquisas e pressão crescente de aliados, Biden abandonou a disputa em 21 de julho e anunciou seu apoio a Kamala Harris.

Publicidade

Um segundo debate Trump-Biden havia sido agendado para 10 de setembro na ABC. Esperava-se inicialmente que esse debate fosse adiante, com Harris substituindo Biden, mas um porta-voz de Trump disse na semana passada que seria “inapropriado” agendá-lo antes que a vice-presidente fosse formalmente candidata democrata.

Trump afirmou que está “totalmente preparado para aceitar” Kamala Harris como a nova candidata na disputa. Desde que Biden desistiu da disputa, Trump vinha caracterizando a ascensão de Harris como um “golpe” dentro do Partido Democrata.

Kamala Harris fala durante um comício de campanha em Atlanta, na Geórgia, em 30 de julho Foto: John Bazemore/AP

Em seu anúncio de debate, Trump reclamou da reformulação. “Gastei centenas de milhões de dólares, tempo e esforço lutando contra Joe, e quando ganhei o debate, eles jogaram um novo candidato no ringue”, disse na sexta-feira, acrescentando que espera vincular Harris às políticas de Biden.

Kamala Harris anteriormente desafiou Trump a debater com ela e criticou sua relutância em se comprometer com uma data. “Bem, Donald, espero que você reconsidere me encontrar no palco do debate”, disse Harris em seu comício em Atlanta na terça-feira, 30. “Porque, como diz o ditado, ‘se você tem algo a dizer, diga na minha cara.’” / AFP E NYT