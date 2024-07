Eleição na Venezuela expõe diferentes relações de sul-americanos com ditadura de Maduro

O assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, encontrou-se na sexta-feira, 26, com o chanceler venezuelano Yvan Gil. Pelas redes sociais, Gil publicou um vídeo do encontro e disse que a reunião foi “cordial”. Segundo ele, foi discutida “a impecável organização do processo por parte do nosso Poder Eleitoral; um dos mais transparentes e seguros do mundo”.

Neste sábado, Amorim se encontrou também com representantes da oposição venezuelana e com integrantes do Centro Carter, organização sem fins lucrativos fundada pelo ex-presidente americano Jimmy Carter.

Em comunicado à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores informou ontem sobre o fechamento das fronteiras pelo presidente Nicolás Maduro, entre os dias 26 e 29 deste mês, mas sem reprovação à medida.