Elon Musk passará a noite das eleições com Donald Trump

Elon Musk planeja passar a noite das eleições com o ex-presidente Donald Trump, dando ao candidato acesso direto à pessoa que controla uma das principais plataformas de informação em uma noite que poderá ser caótica.

Musk, de acordo com três pessoas com conhecimento de sua agenda, planeja estar em Mar-a-Lago para algumas das festividades da noite em Palm Beach, Flórida. Ele estará entre um pequeno grupo assistindo aos retornos dos resultados das eleições com Trump conforme eles chegarem, de acordo com duas pessoas com conhecimento do plano.

Elon Musk gastou pelo menos $119 milhões com apoio a Trump. Foto: Doug Mills/NYT

PUBLICIDADE Trump está organizando várias festas com diferentes níveis de exclusividade, incluindo um jantar para um número pequeno de doadores em Mar-a-Lago e um encontro ainda menor para aqueles que passarão a noite com ele. Em seguida, Trump se dirigirá a um grupo maior, incluindo outros doadores, no Centro de Convenções de Palm Beach mais tarde na noite. A equipe de Trump e Musk não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Musk está se juntando à noite como um grande fã do Trump. Ele gastou pelo menos $ 119 milhões (R$ 683 milhões) em um super PAC (fundo eleitoral) apoiando Trump e realizou eventos em seu nome na Pensilvânia. Ele e Trump conversam várias vezes por semana.

Mas um dos maiores benefícios que Musk trouxe para a equipe de Trump é sua propriedade do X, o site anteriormente conhecido como Twitter.

Os democratas temem que Musk possa usar seu feed pessoal no X para promover desinformação eleitoral. Nas semanas que antecederam a terça-feira, Musk postou dados brutos sobre votos antecipados falsamente sugerindo que Trump tem uma liderança intransponível em lugares como Pensilvânia, e ele compartilhou suas preocupações sobre a confiabilidade das máquinas de votação.

Publicidade

Musk programou realizar um evento na cidade pró-Trump para seu super PAC na terça-feira ao meio-dia, mas não começou no horário marcado. Ele repetidamente alertou que a eleição de 2024 é um momento existencial para a América, advertindo em termos apocalípticos que a democracia poderia falhar se Trump perdesse.