Musk ganha sinal verde da Justiça para sorteios de US$ 1 milhão por dia

Entretanto, após cerca de uma semana de sorteios, o Departamento de Justiça dos EUA emitiu um alerta sobre a possível ilegalidade do sorteio. Larry Krasner, promotor público da Filadélfia, alegou que as premiações condiziam com uma “mega sena ilegal”, e propôs o bloqueio dos sorteios.

Na segunda-feira, 4, apenas um dia antes do fim das eleições presidenciais, o juiz Angelo Foglietta, em audiência na Filadélfia, negou a ação do promotor público, afirmando a legalidade sobre os sorteios do bilionário.