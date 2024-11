Elon Musk se encontrou com o embaixador do Irã na ONU, dizem autoridades iranianas

O bilionário Elon Musk, conselheiro próximo de Donald Trump, se encontrou com o embaixador do Irã na ONU na última segunda-feira, 11, em Nova York, em uma conversa que duas autoridades iranianas disseram ao New York Times que teve como assunto como aliviar as tensões entre o Irã e os Estados Unidos.

PUBLICIDADE Os iranianos disseram que a reunião entre Musk e o embaixador Amir Saeid Iravani durou mais de uma hora e foi realizada em um local não revelado. Os iranianos, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a discutir o assunto publicamente, descreveram a reunião como “positiva” e “boas notícias”. Questionado sobre se houve tal sessão, Steven Cheung, diretor de comunicações de. Trump, disse: “Não comentamos relatos de reuniões privadas que ocorreram ou não”. Musk não respondeu ao contato feito pelo NYT.

Karoline Leavitt, porta-voz de transição do governo Trump-Vance, disse em uma declaração: “O povo americano reelegeu o presidente Trump porque confia nele para liderar nosso país e restaurar a paz por meio da força em todo o mundo. Quando ele retornar à Casa Branca, ele tomará as medidas necessárias para fazer exatamente isso.”

Musk surgiu como uma das figuras mais poderosas transição de Trump e esteve presente em quase todas as entrevistas para cargos. Durante uma ligação na semana passada com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, o presidente eleito passou o telefone para o bilionário. Musk desempenhou um papel fundamental no fornecimento de capacidade de comunicação para a Ucrânia na guerra com a Rússia.

Uma reunião direta inicial entre um alto funcionário iraniano e o Musk levanta a possibilidade de uma mudança de tom entre Teerã e Washington sob a administração Trump, apesar de uma história carregada entre estes dois lados. Um dos funcionários iranianos disse que foi Musk quem solicitou a reunião e que o embaixador escolheu o local.

Musk, conselheiro próximo de Donald Trump, se encontrou com o embaixador do Irã na ONU na última segunda-feira, disseram autoridades iranianas. Foto: Michael Swensen/Getty Images via AFP

Durante seu primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as potências mundiais, chamando-o de “um acordo horrível e unilateral que nunca deveria ter sido feito”, e impôs duras sanções econômicas às receitas do petróleo iraniano e às transações bancárias internacionais. Ele também ordenou o assassinato de um importante general iraniano, Qassim Suleimani, no Iraque em 2020.

Publicidade

Em resposta, o líder supremo do Irã proibiu quaisquer negociações com a administração Trump e autoridades iranianas prometeram vingar o assassinato de Suleimani. Promotores federais disseram em um processo judicial na semana passada que o Irã havia conspirado para assassinar Trump antes da eleição.

Mas após a vitória do republicano, o Irã tem debatido abertamente se pode agora chegar a um acordo novo e mais duradouro com os Estados Unidos. Muitos membros do novo governo do presidente Masoud Pezeshkian são a favor da negociação, argumentando que Trump gosta de fazer acordos e que pode haver uma oportunidade de suspender as sanções.

Muitos na ala conservadora no Irã se opõem ao envolvimento com Trump, e quaisquer negociações — ou acordo — devem ser aprovados pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Trump tem sido um ávido apoiador de Israel, que tem travado guerra contra as milícias apoiadas pelo Irã, Hamas e Hezbollah, desde o ataque de 7 de outubro do ano passado.

Na quinta-feira, em um post no X , o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse: “Diferenças podem ser resolvidas por meio da cooperação e do diálogo. Concordamos em prosseguir com coragem e boa vontade. O Irã nunca deixou a mesa de negociação sobre seu programa nuclear pacífico.”

O Sr. Araghchi fez os comentários após uma reunião em Teerã com Rafael Grossi, chefe do órgão de vigilância atômica da ONU. Analistas disseram que, apesar de todo o histórico de desavenças com Trump, os iranianos pareciam querer manter a porta da diplomacia aberta. Trump também parece interessado, eles disseram. “No geral, tudo é possível com Trump”, disse Ali Vaez, diretor do Irã para o International Crisis Group. “Ele parece estar interessado em um acordo com o Irã.” Mas alguns conselheiros, ele disse, podem favorecer outras abordagens, entre elas aumentar a pressão sobre o Irã Os dois oficiais iranianos disseram que a reunião com o Musk forneceu uma solução alternativa para o Irã, permitindo que ele evitasse sentar-se diretamente com um oficial americano. Musk, no entanto, terá um papel oficial em breve. Ele foi nomeado codiretor de uma nova agência de eficiência governamental.

Publicidade

Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores iraniano disse que o embaixador Iravani disse a Musk durante a reunião que ele deveria obter isenções de sanções do Tesouro e trazer alguns de seus negócios para Teerã.

A missão do Irã na ONU disse que não comentaria publicamente sobre a reunião.