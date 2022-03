Sem culpar a Rússia, Xi diz a Biden que guerra na Ucrânia precisa terminar o quanto antes

WASHINGTON - Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, conversaram nesta sexta-feira, 18, por telefone. Segundo a imprensa estatal chinesa, Xi disse a Biden que a guerra precisa terminar o quanto antes e o conflito não é do interesse de ninguém. Sem criticar a Rússia de Vladimir Putin, de quem é aliado, Xi ainda disse ao americano que as prioridades agora devem ser o sucesso das negociações entre russos e ucranianos e evitar novos ataques à população civil. A conversa durou mais de duas horas.

Biden, por sua vez, pediu a Xi que a China não envie ajuda militar aos russos. O líder chinês ainda criticou as sanções econômicas impostas pelo Ocidente a Moscou e defendeu que a Otan e a Rússia negociem uma saída que atenda às preocupações de segurança de russos e ucranianos.

“Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e das duas maiores economias do mundo, devemos não apenas liderar o desenvolvimento das relações China-EUA pelo caminho correto, mas também assumir nossas responsabilidades internacionais e fazer esforços para a paz e a tranquilidade mundiais”, disse o dirigente chinês.

“Conflitos e antagonismos não beneficiam ninguém. Paz e segurança são os bens pelos quais a comunidade internacional deveria estar mais interessada”, declarou por sua vez o presidente dos Estados Unidos.

Pressão sobre Pequim

Mais cedo, a vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman, disse à rede MSNBC que Xi deveria dizer ao presidente russo Vladimir Putin “para acabar com essa guerra de escolha, essa guerra de carnificina” na Ucrânia.

“A China precisa ficar do lado certo da história. Ela precisa garantir que não preencha, financeiramente ou de qualquer outra forma, as sanções que foram impostas à Rússia”, disse ela à CNN americana.

A China afirma reivindica Taiwan como sua, e nos últimos dois anos intensificou sua atividade militar perto da ilha para afirmar suas reivindicações de soberania, alarmando Taipei e Washington.

Ajuda direta à Rússia

Falando na quinta-feira, o secretário de Estado Antony Blinken, disse que o governo Biden estava preocupado que a China estivesse considerando ajudar diretamente a Rússia com equipamentos militares para uso na Ucrânia, algo que Pequim negou.

Washington também está preocupado que a China possa ajudar a Rússia a contornar as sanções econômicas ocidentais.

“Pequim fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar ter que tomar partido abertamente, mas seu relacionamento anterior relativamente sem custos com a Rússia tornou-se complicado e agora está expondo a China a crescentes riscos geopolíticos, econômicos e de reputação”, disse Helena Legarda, analista-chefe. no Instituto Mercator para Estudos da China.

Horas antes do telefonema, a China navegou em um porta-aviões pelo sensível Estreito de Taiwan - sombreado por um destroier dos EUA - disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

A China tem evitado tomar uma posição sobre a guerra na Ucrânia, inclusive sem utilizar o termo "invasão" Foto: Aleksey Druzhinin/Kremlin via Reuters

A invasão da Ucrânia pela Rússia, agora em sua quarta semana, matou centenas de civis, reduziu áreas da cidade a escombros e provocou uma crise humanitária enquanto milhões fogem do país.

A Rússia disparou mísseis em um aeroporto perto de Lviv nesta sexta-feira, uma cidade onde centenas de milhares de pessoas buscaram refúgio longe dos campos de batalha da Ucrânia. O local do ataque fica a poucos quilômetros da fronteira com a Polônia, um país membro da Otan.

Posição chinesa no conflito

A Ucrânia acrescentou uma nova frente em uma relação EUA-China que já está em seu pior nível em décadas, esvaziando ainda mais as esperanças iniciais de Biden de aliviar uma ampla gama de disputas usando uma conexão pessoal com Xi que antecede seu mandato.

Os Estados Unidos e a China são as duas maiores economias do mundo e Washington tem se mostrado ansioso para evitar uma nova “Guerra Fria” entre eles, buscando definir a relação como de coexistência competitiva.

No entanto, a parceria estratégica “sem limites” da China com a Rússia anunciada no mês passado e sua posição sobre a Ucrânia colocou isso em questão.

A China se recusou a condenar a ação da Rússia na Ucrânia ou chamá-la de invasão, e censurou o conteúdo online na China que é pró-Ocidente ou desfavorável à Rússia.

Ataque aéreo russo à cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia Foto: Roman Baluk/Reuters

Pequim, embora diga que reconhece a soberania da Ucrânia, também disse que a Rússia tem preocupações legítimas de segurança que devem ser abordadas. O país pediu uma solução diplomática para o conflito.

Apesar de o governo de Biden ter ameaçado contramedidas se a China ajudar o esforço da Rússia na Ucrânia, ele e seus aliados ainda não decidiram exatamente quais medidas podem tomar, de acordo com uma pessoa envolvida nas conversas.

Atingir Pequim com o tipo de extensas sanções econômicas impostas à Rússia teria consequências potencialmente terríveis para os Estados Unidos e o mundo, já que a China é a segunda maior economia do mundo e o maior exportador.

Analistas dizem que é improvável que a China dê as costas à Rússia por causa do conflito na Ucrânia, mas seus esforços diplomáticos para parecer imparcial estão se tornando mais difíceis de manter e a proximidade com Moscou pode custar a boa vontade de Pequim em muitas capitais mundiais.

No entanto, Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, desprezou a ideia de Pequim estar desconcertada e, em vez disso, atacou os países ocidentais, acusando-os de alimentar o medo em países como a Rússia.

“Aqueles que realmente se sentem desconfortáveis são aqueles países que pensam que podem dominar o mundo depois de vencer a Guerra Fria, aqueles que continuam impulsionando a expansão da Otan para o leste cinco vezes, desconsiderando as preocupações de segurança de outros países, aqueles que travam guerras em todo o mundo enquanto acusam outros países de serem beligerantes”, disse Zhao na quinta-feira.

O embaixador da China nos Estados Unidos, Qin Gang, disse que a China teria trabalhado para evitar a guerra se soubesse da “crise iminente”. No entanto, de acordo com uma reportagem do New York Times em fevereiro, Washington compartilhou informações com altos funcionários chineses sobre a formação de tropas russas em um esforço para convencer Pequim a intervir com Putin, mas foram rejeitadas.

Uma reunião de sete horas em Roma na segunda-feira entre o conselheiro de segurança nacional dos EUA Jake Sullivan e o principal diplomata da China Yang Jiechi foi descrita como “dura” e “intensa” por autoridades americanas.

O governo de Biden não ofereceu evidências de sua afirmação de que a China sinalizou disposição para ajudar a Rússia. Moscou negou ter pedido ajuda militar à China, e o Ministério das Relações Exteriores da China chamou a ideia de “desinformação”.

No entanto, o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, disse nesta semana que o país conta com a China para ajudá-lo a suportar o golpe em sua economia ao punir sanções ocidentais destinadas a isolar a economia da Rússia do resto do mundo./AFP e REUTERS