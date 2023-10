Em debate na Argentina, Milei nega impacto humano na crise do clima e rejeita agenda da ONU

O candidato libertário Javier Milei tentou explicar falas controvertidas como a liberação de armas e a venda de órgãos no último debate antes da eleição na Argentina, marcada para 22 de outubro. Depois de recuar das principais polêmicas, no entanto, ele terminou o debate questionado por declarações sobre a crise do clima.

Na reta final das discussões entre os presidenciáveis, Myriam Bregman, da Frente de Esquerda, acusou o libertário de negar o aquecimento global. Milei então rebatou que afirmação era uma “mentira”, mas logo em seguida, foi na contramão do que é praticamente um consenso científico e negou que as ações humanas tenham impacto na crise.

“Não nego as mudanças climáticas, o que eu digo é que na história da terra, há um ciclo de temperaturas. Este é o quinto ciclo e a principal diferença para os anteriores é que não existia ser humano, agora existe. Então todas as políticas que culpam os seres humanas são falsas”, respondeu.

Javier Milei participa do último debate da eleição na Argentina. Foto: EFE/EPA/Agustin Marcarian

Ao contrário do que disse Milei, 99% das pesquisas sobre o clima afirmam que as ações humanas têm um papel inequívoco nas mudanças climáticas. Foi o que mostrou um levantamento recente da revista Environmental Research Letters, que revisou 88 mil trabalhos produzidos ao longo de quase uma década e concluiu que os cientistas estão ainda mais unidos em torno dessa tese. Sobre as pesquisas que relacionam as ações humanas à crise do clima, Javier Milei disse que “só servem para arrecadar fundos e financiar os socialistas que escrevem artigos”.

Antes de se lançar como presidenciável, em 2021, o deputado já havia dito que o aquecimento global é uma mentira do socialismo. “Há 10 ou 15 anos diziam que o planeta iria congelar. Agora argumentam que está esquentando”, justificou ao dizer que “os parâmetros são determinados de propósito para gerar medo”.

Continua após a publicidade

Passados alguns minutos, outro candidato resolveu insistir no tema em pergunta ao libertário. O governador de Córdoba, Juan Schiaretti, questionou se Javier Milei vai manter a Argentina no acordo de Paris, caso seja eleito. O acordo prevê que os países devem limitar o aquecimento da terra a 1,5ºC e demonstra, nas palavras da ONU, a determinação dos governos para implementar a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. “Não vamos aderir à agenda 2030, não aderimos ao marxismo cultural”, respondeu Milei, que alegou ter uma agenda energética para a crise do clima.