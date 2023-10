Eleição na Argentina: candidatos participam do último debate antes da eleição; acompanhe ao vivo

Na reta final da eleição, os candidatos à presidência da Argentina participam hoje do último debate antes da votação, marcada para o dia 22. As declarações iniciais foram marcadas por declarações de solidariedade a Israel, alvo de um ataque de terroristas do Hamas neste fim de semana, e críticas ao governo peronista. O atual ministro da Economia, Sergio Massa, por sua vez, candidato da situação, usou a sua fala inicial para prometer “união nacional” caso seja eleito.

Líder das primárias, o libertário Javier Milei, da Liberdade Avança, por sua vez, destacou a crise econômica na Argentina e inflação, que passou dos 124% em 12 meses. “Não será resolvido com palavras bonitas, mas com medidas contundentes”, declarou o candidato, que tem propostas radicais como dolarizar a economia e “dinamitar o Banco Central” argentino.

Depois das declarações finais, o debate passou para o primeira: segurança, que passou a ser motivo de preocupação no País que sofreu recentemente uma onda de violência com saques em supermercados.

O enfrentamento entre os presidenciáveis ocorre em meio à crescente influência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha no país vizinho. Nesta semana, o Estadão revelou que o governo pediu em julho à ministra do Planejamento Simone Tebet, governadora do Brasil no CAF, que votasse a favor da liberação de empréstimos para a combalida economia argentina.

Candidatos à presidência participam de último debate na Argentina. Foto: AGUSTIN MARCARIAN / AFP

O governo diz que o intuito da intervenção era ajudar um importante parceiro comercial do Brasil na região. Na condição de ministro e candidato, Massa esteve no Brasil em agosto, quando discutiu outra potencial ajuda à economia argentina com Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Continua após a publicidade

O candidato libertário Javier Milei, que saiu na frente nas primárias, repercutiu a reportagem do Estadão em sua conta na rede social X, antigamente conhecida como Twitter, com críticas a Lula. “A casta vermelha está tremendo”, disse o libertário. Ele também acusou Lula de atuar contra sua candidatura, algo que o Planalto nega.

Além de Massa e Milei, debatem no palco da icônica Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, no centro portenho, Patricia Bullrich, do Juntos pela Mudança, e os nanicos Juan Schiaretti, da Façamos pelo Nosso País, e Myriam Bregman, da Frente de Esquerda.