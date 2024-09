Milei acusa ONU de impor ‘agenda ideológica’ a seus membros em discurso na Assembleia-Geral

O presidente argentino dedicou quase todo seu discurso a críticas para a instituição, afirmando que a ONU se desviou de seus princípios originais ao “impor uma agenda ideológica” sobre as nações. De acordo com ele, a organização se transformou “em um leviatã de múltiplos tentáculos” que procura decidir “o que cada Estado-nação deve fazer e como os cidadãos do mundo devem viver”.

Ao citar a Agenda 2030, o plano global adotado em 2015 pelos Estados-membros com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, o argentino disse que o projeto, embora “bem intencionado”, “nada mais é do que um programa governamental supranacional de natureza socialista”, com soluções que “ameaçam a soberania dos Estados-nação e violam o direito à vida, à liberdade e à propriedade das pessoas”.