Em discurso na ONU, Zelenski questiona interesse do Brasil em proposta de paz para a Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, discursou nesta quarta-feira, 25, na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. O ucraniano citou nominalmente o Brasil e questionou o interesse brasileiro na resolução da guerra na Ucrânia. O Brasil patrocina uma fórmula de paz juntamente com a China para solucionar o fim do conflito, mas o plano já foi rejeitado por Kiev.

Zelenski afirmou que a Rússia está tentando ressuscitar um passado colonial e países como Brasil e China deveriam reconhecer isso ao invés de “tentar aumentar a sua própria influência global às custas da Ucrânia”. O presidente ucraniano destacou que qualquer proposta de paz que considere que Kiev precise ceder cerca de 20% de território para acabar com a guerra é inaceitável.

"Este tipo de proposta ignora o sofrimento da Ucrânia, ignora a realidade e dá a Vladimir Putin o espaço político para continuar com a guerra", apontou Zelenski. O presidente ucraniano disse que a ONU não é o espaço adequado para discutir a paz na Ucrânia por conta da estrutura do Conselho de Segurança e o poder de veto da Rússia. Zelenski ressaltou que está usando o seu tempo em Nova York para conversar com diversos líderes mundiais que estão interessados em conversar sobre um acordo de paz que seja possível para a Ucrânia.

O líder ucraniano disse que Kiev quer paz mais do que qualquer outro país, mas a integridade territorial do país do Leste Europeu precisa permanecer intacta. Ele afirmou que a Rússia é um país “20 vezes maior que a Ucrânia” e mesmo assim quer mais terra.

Segurança nuclear e energética

Zelenski também ressaltou a necessidade de segurança nuclear, energética e alimentar na Ucrânia em meio aos ataques da Rússia contra a infraestrutura de Kiev.

Ele disse que está preocupado com a possibilidade de um “desastre nuclear” na Europa por conta da ocupação russa na usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior do continente europeu. Segundo Zelenski, os primeiros ataques à planta em março de 2022 estão entre os “piores dias desde que a guerra começou”.

O presidente ucraniano acusou a Rússia de atacar a infraestrutura energética de Kiev para prejudicar os cidadãos ucranianos durante o inverno. “Putin quer deixar os ucranianos no frio e no escuro durante o inverno para forçar uma rendição”.

Segundo Zelenski, um desastre nuclear pode acontecer a qualquer momento. Ele pediu que a comunidade internacional pressione Moscou a parar os ataques. “Um desastre nuclear não respeita fronteiras”;

Rússia e Irã

O líder ucraniano citou Irã e Coreia do Norte nominalmente em seu discurso, acusando os dois países de serem cúmplices da Rússia por fornecerem armas a Moscou.

Zelenski encerrou o seu discurso pedindo mais união entre os países da ONU. “Todos os países vizinhos na Europa e na Ásia acreditam que a guerra também pode chegar neles”.