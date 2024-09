E o lar dos corajosos? É covardia acreditar que a liberdade é apenas negativa, apenas uma ausência. Quando pensamos na liberdade dessa forma, deixamos em aberto todas as perguntas difíceis: Quem somos nós? Com o que nos importamos? Pelo que nos arriscaremos? O que estamos realmente dizendo é que alguém ou alguma outra coisa preencherá o vazio e fará o trabalho por nós. Um líder nos dirá o que pensar. Ou um mercado ou uma máquina fará isso por nós. Ou serão os fundadores que, de alguma forma, já pensaram em tudo isso há muito tempo.

Precisamos do governo para resolver certos problemas para que possamos ser livres. Somente um governo pode deter um invasor ou acabar com um monopólio. Mas isso é apenas o começo. Quando as pessoas têm assistência médica, elas ficam menos preocupadas com o futuro e livres para mudar de emprego. Quando as crianças têm acesso à escola, os adultos têm mais liberdade para organizar a vida. As crianças que aprendem podem se defender das mentiras dos aspirantes a tiranos.

A liberdade é um trabalho nacional. É preciso uma nação cooperativa para criar indivíduos livres. Essa cooperação é chamada de governo. E a liberdade é um trabalho geracional. Para que as crianças cresçam livres, as instituições e políticas necessárias já devem estar em vigor. Os bebês não podem criar as condições de sua própria educação. Nenhum jovem pode construir as estradas e as universidades necessárias para o sonho americano. Temos de estar sempre olhando para frente. É essa perspectiva, esse senso de um futuro melhor possibilitado por decisões presentes, que torna uma terra livre.