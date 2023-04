Entenda por que a China está tentando ser mediadora na guerra da Rússia com a Ucrânia

PEQUIM - O líder chinês, Xi Jinping, disse na quarta-feira, 26, que Pequim mandará um enviado à Ucrânia para discutir um possível “acordo político” para a guerra da Rússia contra o país.

Pequim evitou anteriormente o envolvimento em conflitos entre outros países, mas parece estar tentando se afirmar como uma força diplomática global depois de organizar negociações entre a Arábia Saudita e o Irã em março, que os levaram a restaurar as relações diplomáticas após um hiato de sete anos.

Xi disse ao presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em um telefonema que um enviado chinês, um ex-embaixador chinês na Rússia, visitaria a Ucrânia e “outros países” para discutir um possível acordo político, de acordo com um comunicado do governo.

Em imagem de arquivo, os presidentes da China, Xi Jinping, e da Ucrânia, Volodmir Zelenski; os dois conversaram pela primeira vez desde o início da guerra Foto: AP Photo

Ele não mencionou a Rússia ou a invasão da Ucrânia no ano passado e não indicou se o enviado chinês poderia visitar Moscou.

O telefonema entre Xi e Zelenski era muito esperado depois que Pequim afirmou que queria servir como mediador na guerra.

Por que isso é importante?

A China é o único grande governo que mantém relações amistosas com Moscou, bem como influência econômica como o maior comprador de petróleo e gás russo depois que os EUA e seus aliados cortaram a maioria das importações.

Pequim, que vê Moscou como um parceiro diplomático na oposição ao domínio dos EUA nos assuntos globais, se recusou a criticar a invasão e usou seu status como um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU para barrar resoluções com ataques diplomáticos à Rússia.

Zelenski disse anteriormente que recebeu bem a oferta chinesa de mediação.

Por que a China está fazendo isso?

O governo de Xi busca um papel maior na diplomacia global como parte de uma campanha para restaurar a China ao que o Partido Comunista vê como seu status legítimo de líder político e econômico e para construir uma ordem internacional que favoreça os interesses de Pequim.

Essa é uma mudança de rumo acentuada depois de décadas evitando o envolvimento em conflitos de outros países e na maioria dos assuntos internacionais, enquanto se concentrava no desenvolvimento econômico doméstico.

Em março, a Arábia Saudita e o Irã fizeram um anúncio surpresa, após negociações em Pequim, de que reabririam as embaixadas nas capitais um do outro após sete anos. A China tem boas relações com ambos como grande compradora de petróleo.

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang, disse a seus colegas israelenses e palestinos que seu país está pronto para ajudar a facilitar as negociações de paz.

A declaração de quarta-feira alertou contra os perigos de uma guerra nuclear, sugerindo que Pequim também pode ter sido motivada pelo que vê como o crescente perigo de um conflito mais destrutivo.

A mediação entre a Ucrânia e a Rússia aumentaria a presença da China na Europa Oriental, onde Pequim tentou construir laços com outros governos. Isso gerou reclamações de algumas autoridades europeias de que a China está tentando ganhar vantagem sobre a União Europeia.

A professora de ciência política Kimberly Marten, do Barnard College da Universidade de Columbia, em Nova York, duvida que a China tenha sucesso. “Tenho dificuldade em acreditar que a China possa atuar como pacificadora”, disse ela, acrescentando que Pequim tem estado “muito perto da Rússia”.

Quais são as relações da China com a Rússia?

A China é a coisa mais próxima que o governo isolado do presidente Vladimir Putin tem de um grande aliado. Xi e Putin emitiram uma declaração conjunta antes da invasão de fevereiro de 2022, que dizia que seus governos tinham uma “amizade sem limites”.

Pequim tentou parecer neutra, mas repetiu as justificativas russas para a invasão. Xi recebeu calorosas boas-vindas de Putin durante uma visita a Moscou em março. O ministro da Defesa chinês visitou a Rússia este mês.

A China intensificou as compras de petróleo e gás russo para sua economia faminta por energia, ajudando a compensar a perda de receita resultante das sanções ocidentais. Em troca, a China obtém preços mais baixos, embora os detalhes não tenham sido divulgados.

Marten disse que a ligação Xi-Zelenski foi “uma espécie de bofetada em Moscou, porque a Rússia tem feito questão de retratar a China como sua aliada”. Ela disse que o contato direto China-Ucrânia “indica que a China está se afastando pelo menos um passo da Rússia”.

Quais são as relações da China com a Ucrânia?

A China era o maior parceiro comercial da Ucrânia antes da invasão, embora em escala menor do que o comércio sino-russo. Em 2021, a Ucrânia anunciou planos para empresas chinesas construírem infraestrutura relacionada ao comércio.

O governo Zelenski foi mais ambivalente em relação a Pequim depois que ficou claro que Xi não tentaria impedir a guerra de Putin, mas os dois lados permaneceram amigáveis.

“Antes da invasão russa em grande escala, a China era o parceiro comercial número um da Ucrânia. Acredito que nossa conversa hoje dará um poderoso impulso ao retorno, preservação e desenvolvimento dessa dinâmica em todos os níveis”, informou uma leitura oficial ucraniana da teleconferência.

O chanceler do Irã, Hossein Amirabdollahian (E), segura as mãos do chanceler saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud (D), mediados pelo ministro chinês Qin Gang, em Pequim Foto: Ding Lin/Xinhua via AP - 6/4/2023

Qin, o ministro das Relações Exteriores, prometeu neste mês que a China não forneceria armas a nenhum dos lados, uma promessa que beneficia a Ucrânia, que recebeu tanques, foguetes e outros armamentos dos governos dos Estados Unidos e da Europa.

O embaixador chinês na França causou alvoroço na Europa quando sugeriu que as ex-repúblicas soviéticas – um grupo que inclui a Ucrânia – podem não ser nações soberanas. Uma declaração alinhada aos comentários de Putin negando a soberania ucraniana.

Pequim então garantiu aos ex-estados soviéticos que respeitava sua soberania e disse que os comentários do embaixador eram uma opinião pessoal, não uma política oficial.

Elizabeth Wishnick, do centro de estudos americano CNA e do Weatherhead East Asian Institute da Universidade de Columbia, disse em um e-mail: “Eu me pergunto se a ligação de Xi foi configurada rapidamente para desviar a atenção” do alvoroço sobre os comentários do embaixador chinês./AP