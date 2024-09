Entrevista com

Entrevista com Wagner Menezes professor de Direito Internacional da USP

As medidas tomadas nesta sexta-feita, 6, à noite pelo governo venezuelano que revogaram, de forma unilateral, a custódia do Brasil sobre a embaixada da Argentina na capital do país geraram preocupações a especialistas. Wagner Menezes, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), afirmou ao Estadão que há nisso tudo uma violação de costume internacional.

“Em qualquer aspecto, isso é internacionalmente ilegal”, declarou. Para o professor, o governo brasileiro pode atuar diplomaticamente, como já fez inicialmente, e manter esta estratégia. E a Argentina pode também buscar uma ação contra a Venezuela.

A seguir, os principais trechos da entrevista.