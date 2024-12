Equipe de Biden considera conceder perdões gerais antes da ‘vingança’ prometida por Trump

WASHINGTON - A equipe do presidente Joe Biden está debatendo se ele deve emitir perdões gerais para um grupo de inimigos percebidos do presidente eleito Donald Trump para protegê-los da “retribuição” que ele ameaçou após assumir o cargo, de acordo com pessoas familiarizadas com a discussão.

A ideia seria estender preventivamente a clemência executiva a uma lista de atuais e ex-funcionários do governo por quaisquer possíveis crimes ao longo de um período de anos, efetivamente interrompendo a prometida campanha de represálias do próximo presidente. Oficiais da Casa Branca não acreditam que os possíveis beneficiários tenham de fato cometido crimes, mas têm crescido cada vez mais preocupados que as seleções de Trump para as principais posições do Departamento de Justiça indicam que ele seguirá adiante com seus repetidos juramentos de buscar vingança. Mesmo uma investigação que não resulte em acusações poderia arrastar-se por meses ou anos, custando a essas pessoas centenas de milhares de dólares em taxas legais e prejudicando suas perspectivas de carreira.

A republicana Liz Cheney, durante investigações do comitê que apurou a responsabilidade de Trump na invasão do Capitólio em 2021 Foto: Doug Mills/NYT

A discussão sobre perdões gerais, relatada anteriormente pelo site Politico, permanece principalmente em nível de equipe, embora Biden tenha falado sobre isso com membros seniores da equipe, de acordo com as pessoas familiarizadas com o assunto, que falaram sob condição de anonimato para descrever deliberações internas. Isso acontece depois que Biden concedeu perdão a seu filho Hunter para poupá-lo da prisão por acusações de armas e impostos. A Casa Branca recusou-se a comentar na quinta-feira.

Essencialmente, Biden pré-visualizou a abordagem com o perdão de seu filho, eliminando não apenas as acusações das quais ele foi de fato condenado, mas quaisquer crimes que ele “possa ter cometido ou participado” desde 2014. Isso presumivelmente impedirá o Departamento de Justiça de Trump de ir atrás de Hunter Biden por quaisquer alegações que não justificaram acusações pelo promotor que o investigou desde o primeiro mandato do Trump.

Tal ato abrangente de clemência cobrindo até crimes teóricos ao longo de uma década foi além do escopo de qualquer um desde pelo menos a era Watergate, quando o Presidente Gerald Ford perdoou seu predecessor desonrado, Richard Nixon, por quaisquer crimes mesmo que ele não tivesse sido acusado. Nunca antes um presidente emitiu perdões massivos de funcionários do governo por medo de que um sucessor tentasse processá-los por vingança partidária.

Mas as escolhas de Pam Bondi, uma ex-procuradora geral da Flórida e representante de Trump, para comandar o Departamento de Justiça, e Kash Patel, um ex-assessor de Trump e provocador de extrema direita, para ser diretor do F.B.I. colocaram a questão em destaque. Patel prometeu “ir atrás” dos críticos de Trump e até publicou uma lista de cerca de 60 pessoas que ele considerava “membros do estado profundo do ramo Executivo” como apêndice de um livro de 2023.

Democratas no Capitólio têm pressionado Biden para fazer o que ele pode para proteger os alvos de Trump. O representante James Clyburn da Carolina do Sul, um dos aliados mais próximos do presidente, instou a Casa Branca a considerar perdões preventivos logo após a eleição de Trump no mês passado, e igualmente recomendou que o presidente perdoasse seu filho.

“Acho que há muitas pessoas que estão chegando nesta próxima administração que estão nos dizendo quem eles são”, disse oClyburn em uma entrevista na quinta-feira. “Eu vi Kash Patel dizendo quem ele vai perseguir, então por que não deveríamos acreditar neles? E isso é o que eu disse à equipe do presidente: Vocês todos têm que acreditar nessas pessoas.”

Ele acrescentou: “Acho que seria menos do que uma coisa honrosa fazer sair deste escritório e não fazer o que você pode para proteger a integridade de sua tomada de decisão, especialmente quando eles estavam desempenhando essas responsabilidades como patriotas deste país, fazendo as coisas que são necessárias na busca de uma união mais perfeita.”

Ed Siskel, o conselheiro da Casa Branca, está liderando as discussões como parte de um plano mais amplo para emitir perdões e comutações para destinatários mais tradicionais, incluindo aqueles condenados por delitos de drogas não violentos, como é costume nos últimos dias de um presidente. Entre outros assessores que participam das discussões está Jeffrey Zients, o chefe de gabinete da Casa Branca.

Mas enquanto os oficiais da Casa Branca pesam o assunto, eles estão preocupados que tal movimento alimentaria a impressão disseminada na mídia conservadora de que os beneficiários realmente fizeram algo errado. Pelo menos alguns daqueles que seriam candidatos óbvios para tais perdões disseram privadamente que não iriam querer um por causa de tal implicação. Outros que estão preocupados com a perseguição têm feito lobby por seus próprios perdões. Entre aqueles cujos nomes foram mencionados estão a ex-representante Liz Cheney, republicana do Wyoming, que foi vice-presidente do comitê bipartidário que investigou o papel de Trump no ataque de 6 de janeiro de 2021, ao Capitólio; Dr. Anthony Fauci, o ex-principal especialista em doenças infecciosas do governo cujo conselho sobre Covid-19 o tornou alvo de ataques da extrema direita; Jack Smith, o conselheiro especial cessante que processou Trump; e o senador eleito Adam B. Schiff, democrata da Califórnia, que foi um dos principais promotores da Câmara no primeiro julgamento de impeachment de Trump.

O presidente eleito dos EUA Donald Trump Foto: Heather Khalifa/AP

Cheney e Fauci não responderam aos pedidos de comentários. Schiff disse que não acha que os perdões gerais seriam uma boa ideia. “Eu instaria o presidente a não fazer isso”, disse ele recentemente à NPR. “Acho que pareceria defensivo e desnecessário.”

Outros disseram que estavam divididos. Olivia Troye, uma ex-conselheira do vice-presidente Mike Pence que tem sido uma crítica líder do presidente eleito, foi ameaçada por um advogado de Patel esta semana em uma carta dizendo que “litígio será movido contra você” se ela não retratasse sua crítica a ele durante uma entrevista na televisão.

“Eu não cometi um crime”, ela disse em uma entrevista. Mas “estes são tempos muito diferentes. É algo que consideramos e estamos preocupados? Sim. Mas tudo o que fiz foi dizer a verdade. Eu não fiz nada de errado, e não cometi nenhum crime, e é aí que é uma questão complicada. Estes são tempos sem precedentes. Isso é o que torna isso tão difícil.”

Em alta Internacional França terá grandes problemas: sem governo e Orçamento, se vê em meio a um impasse político Putin ameaça Ucrânia e Otan com ataque nuclear após Biden liberar armas de ponta para Zelenski Trump, que argumentou que os muitos casos criminais e civis contra ele fazem parte de uma ampla “caça às bruxas” que “armou” o sistema de Justiça, fez pouco para disfarçar seu desejo de usar o sistema de aplicação da lei para se vingar de seus inimigos. Ele ameaçou processar democratas, trabalhadores eleitorais, oficiais de aplicação da lei, oficiais de inteligência, repórteres, ex-membros de sua própria equipe e republicanos que não o apoiam. Ele disse nas redes sociais que Cheney “deve ser processada pelo que ela fez ao nosso país” e que todo o comitê de 6 de janeiro “deve ser processado por suas mentiras e, francamente, TRAIÇÃO!” Ele disse que a vice-presidente Kamala Harris “deve ser impugnada e processada.” Ele prometeu “nomear um verdadeiro promotor especial para ir atrás” de Biden e sua família. Ele sugeriu que o Gen. Mark A. Milley, o presidente aposentado do Estado-Maior Conjunto, merecia execução.

O presidente dos EUA Joe Biden Foto: Jacquelyn Martin/AP

Ele disse que Letitia James, a procuradora-geral de Nova York que ganhou uma sentença de $450 milhões contra ele por fraude comercial, e o juiz Arthur F. Engoron, que presidiu o julgamento, “deveriam ser presos e punidos de acordo.” Ele compartilhou uma postagem dizendo que os policiais que defenderam o Capitólio em 6 de janeiro “deveriam ser acusados e os manifestantes deveriam ser libertados.” Ele disse que se Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, fizer algo considerado ilegal, “ele passará o resto da vida na prisão.”

A própria lista de inimigos do “estado profundo” de Patel inclui não apenas democratas, mas ex-nomeados de Trump que se desentenderam com ele ou foram vistos como obstáculos, incluindo John Bolton, o ex-conselheiro de segurança nacional; William Barr, o ex-procurador-geral; Mark Esper, o ex-secretário de defesa; Pat Cipollone, o ex-conselheiro da Casa Branca; Gina Haspel, a ex-diretora da C.I.A.; e Christopher A. Wray, o atual diretor do F.B.I.

“As ameaças de processo do Trump e Patel são reais”, disse Paul Rosenzweig, um oficial de segurança nacional sob o presidente George W. Bush e um conselheiro sênior para o conselho independente Ken Starr em sua investigação do presidente Bill Clinton. “Biden tem uma obrigação moral de defender todos aqueles que arriscaram seus meios de subsistência por ele e protegê-los, da melhor forma possível, dos impulsos autoritários de Trump. Ele deveria emitir um perdão a qualquer um na lista de inimigos de Trump ou Patel. É o mínimo que ele pode fazer.”

Alguns democratas ecoaram o argumento. “As pessoas que eles estão visando incluem oficiais de aplicação da lei, pessoal militar e outros que passaram suas vidas protegendo este país”, disse o representante Brendan Boyle da Pensilvânia em um comunicado. “Esses patriotas não deveriam ter que viver com medo de retribuição política por fazer o que é certo.”

Mas outros democratas disseram que isso refletiria mal no partido, fazendo parecer que estaria apenas protegendo os seus próprios em vez dos mais desprotegidos na sociedade.

“Os democratas deveriam ser a favor de reformar e restringir o poder de perdão”, disse o representante Ro Khanna da Califórnia em uma entrevista. “Indivíduos negros e pardos encarcerados por posse de maconha enfrentaram e continuam enfrentando muito mais injustiça do que alguns dos indivíduos mais privilegiados que serviram no Congresso ou no Senado.”