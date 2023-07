Erro de digitação envia milhões de e-mails do exército americano para aliado da Rússia

Um erro de digitação fez com que milhões de e-mails endereçados a funcionários do Pentágono fossem enviados inadvertidamente a contas no Mali nos últimos anos, confirmou nesta segunda-feira, 17, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

E-mails originalmente destinados a domínios .mil, de contas militares dos EUA, acabaram enviados para contas .ml em Mali, país aliado político e militar da Rússia.

O Pentágono disse em um comunicado nesta segunda-feira que está ciente do incidente e leva “a sério” qualquer divulgação não autorizada de informações de segurança nacional.

O Pentágono é visto do Air Force One enquanto ele sobrevoa Washington, em 2 de março de 2022. Foto: Patrick Semansky / AP

O Pentágono implementou políticas, treinamento e controles técnicos para garantir que os e-mails do domínio .mil não sejam direcionados para domínios errados, segundo o comunicado.

“Embora não seja possível implementar controles técnicos para evitar o uso de contas de e-mail pessoais para assuntos governamentais, o Departamento continua a fornecer treinamento e orientação aos funcionários”, concluiu.

A porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh, disse em uma entrevista coletiva que nenhum dos e-mails que chegaram a essas contas malinesas veio de uma conta militar oficial dos EUA.

Se um e-mail for enviado por erro de digitação a uma conta .ml, disse ela, a mensagem será devolvida.

“Nenhum dos e-mails relatados veio de uma conta do Departamento de Defesa”, disse ela, acrescentando que os funcionários da pasta são “sempre” cobrados a não usar suas contas pessoais para assuntos oficiais.

Uma dessas mensagens, segundo a rede de televisão CNN, continha os números dos quartos do chefe do Estado-Maior do Exército, general James McConville, e de sua comitiva em uma viagem que fizeram à Indonésia em maio. /EFE