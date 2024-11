Erupção vulcânica deixa 10 mortos no leste da Indonésia

O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia (BPNP), Abdul Muhari, afirmou que pelo menos 10 pessoas morreram após uma erupção vulcânia no monte Lewotobi Laki-Laki nesta segunda-feira, 4, que lançou bolas de fogo e cinzas no leste do país.

O vulcão, com 1.703 metros de altura e localizado na popular ilha turística de Flores, lançou uma coluna de cinzas e lava sobre vilarejos locais, que foram obrigados a evacuar.

Erupção do monte Lewotobi Laki-Laki deixou dez pessoas mortas na Indonésia Foto: Arnold Welianto/AFP

"Eu estava dormindo quando, de repente, a cama sacudiu duas vezes, como se alguém a tivesse batido. Depois vi que o vulcão havia entrado em erupção e saí correndo", relatou Hermanus Mite, uma cabeleireira de 32 anos. "Vi as chamas e saí imediatamente. Havia cinzas e pedras por toda parte. Meu salão pegou fogo e perdi tudo o que tinha", disse ela.

Imagens recebidas pela AFP mostram vilarejos próximos ao vulcão cobertos por uma espessa camada de cinzas, com focos de incêndio em alguns lugares.

A agência vulcanológica da Indonésia elevou o alerta para a área ao nível mais alto e pediu aos moradores e turistas que evitem atividades em um raio de sete quilômetros ao redor da cratera.

Este órgão divulgou imagens de casas desmoronadas pela chuva de pedras vulcânicas e de moradores refugiados em prédios comunitários.

Um jornalista da AFP próximo ao vulcão informou que cinco aldeias, com milhares de moradores, foram evacuadas.

Algumas casas de madeira pegaram fogo e o solo foi perfurado por pedras incandescentes.

A agência vulcanológica pediu à população que usasse máscaras para evitar os efeitos das cinzas vulcânicas. /AFP