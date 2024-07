Milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o turismo em massa na ilha de Maiorca no domingo, 21, enquanto a resistência contra turistas na Espanha continua. Os manifestantes exigem um modelo de turismo alternativo, juntamente com acesso a moradia digna, melhoria dos serviços públicos e conservação e regeneração de áreas naturais das ilhas espanholas. As informações são da CNN.

PUBLICIDADE De acordo com a emissora, durante a manifestação diversas pessoas carregaram cartazes que diziam: “turistas, nós amamos vocês quando não compram nossas terras” e “seu paraíso é nosso pesadelo”, enquanto marchavam pela cidade de Palma de Maiorca. Os organizadores afirmam que o modelo de turismo da ilha empobrece os trabalhadores e enriquece apenas alguns. A manifestação, que pede limites ao número de turistas, contou com cerca de 50 mil pessoas de acordo com os organizadores, embora a polícia tenha estimado um número muito menor, cerca de 12 mil, segundo a emissora pública espanhola, RTVE.

Pessoas seguram placa que diz 'turismo sim, mas não assim', durante protesto na ilha de Maiorca. Foto: Jaime Reina/AFP

O protesto, que incluiu cerca de 110 grupos e movimentos sociais, de acordo com informações da RTVE, aconteceu em meio a tensões crescentes sobre o impacto do turismo em áreas locais da Espanha. As Ilhas Baleares, compostas por Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, atraíram 14,4 milhões de visitantes estrangeiros no ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística da Espanha, destacou a CNN.

No início deste mês, manifestantes que protestavam contra o turismo em massa em Barcelona borrifaram água nos visitantes, fazendo com que fugissem dos pátios de restaurantes, abandonando refeições pela metade. Os manifestantes, que carregavam placas com frases como ”turistas, vão para casa”, afirmam que o turismo inflacionou o custo de vida para os locais, enquanto a receita dos visitantes não tem sido distribuída de maneira justa pela cidade.

De acordo com a CNN, as Ilhas Baleares emitiram novas regras em maio, proibindo beber nas ruas nas principais áreas turísticas das ilhas de Ibiza e Maiorca, com exceção de terraços e outras áreas licenciadas. Em abril, moradores das Ilhas Canárias, na Espanha, convocaram uma greve de fome para protestar contra o turismo excessivo, que, segundo os manifestantes, está expulsando os moradores locais e causando danos ambientais.