De acordo com a emissora britânica, a busca por sobreviventes continua intensamente, mas, segundo a autoridade local, o número de mortos ainda pode aumentar. Imagens mostram centenas de pessoas reunidas no local e outras cavando a terra em busca de pessoas soterradas, além de uma encosta parcialmente desabada e um grande pedaço de terra vermelha exposto.

Gofa faz parte do estado conhecido como Etiópia do Sul, localizado cerca de 320 km a sudoeste da capital, Adis Abeba, e que está entre as áreas do país que foram atingidas por fortes chuvas e inundações nos últimos meses, de acordo com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas (ONU). Mas casos de deslizamentos de terra e inundações são mais antigos. Em maio de 2016, pelo menos 50 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra após chuvas pesadas no sul do país, destaca a BBC.