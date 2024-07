Esquerda dos EUA abusa de teorias da conspiração nas redes sociais após atentado contra Trump

Minutos após o atentado contra Donald Trump em um comício em Butler, Pensilvânia, no sábado, parte da esquerda americana começou a inundar as plataformas de mídia social com teorias da conspiração.

Eles alegaram que o sangue na orelha do ex-presidente Donald Trump era de um pacote de gel usado no teatro; que o ataque a tiros foi uma simulação, talvez coordenada pelo Serviço Secreto em colaboração com a campanha de Trump; que a cena de um Trump ensanguentado erguendo o punho sob uma bandeira americana foi "#encenada". "Quando o Serviço Secreto começou a permitir que o Presidente, sob coação, lhes dissesse 'esperem' e depois se levantasse para ser visto pela multidão erguendo o punho cerrado?", postou um usuário no X. "Você pode me culpar por achar que isso é falso?".

O candidato republicano Donald Trump é visto com sangue no rosto, cercado por agentes do serviço secreto enquanto é retirado do palco Foto: Rebecca DROKE / AFP

O atentado impulsionou um fenômeno chamado “BlueAnon” - uma brincadeira com a teoria da conspiração de direita QAnon - que se refere às teorias da conspiração liberais on-line. À medida que mais americanos perdem a confiança nas instituições tradicionais e recorrem a comentaristas e influenciadores partidários para obter informações, os especialistas dizem que estão observando um aumento na fabricação e disseminação das teorias da conspiração BlueAnon, um sinal de que a distorção da realidade é um fenômeno que vai muito além da direita.

“O paradigma do bem contra o mal da QAnon realmente tomou conta do movimento anti-Trump e estamos vendo dois lados que sentem que estão travando uma batalha entre o bem e o mal”, disse Mike Rothschild, autor de The Storm Is Upon Us: How QAnon Became a Movement, Cult and Conspiracy Theory of Everything. “Ela vem dos principais influenciadores da ‘resistência’ liberal e de esquerda que acreditam que Trump é tão desonesto que forjaria sua própria tentativa de assassinato para ajudar sua campanha”.

Essa teoria foi reforçada por pelo menos um democrata influente: Dmitri Mehlhorn, conselheiro político do doador democrata Reid Hoffman, incentivou seus apoiadores em um e-mail no final do sábado a considerar a “possibilidade - que parece horrível, estranha e absurda nos Estados Unidos, mas é bastante comum em todo o mundo - (...) de que esse ataque tenha sido incentivado e talvez até encenado para que Trump pudesse obter as fotos e se beneficiar da repercussão negativa”.

Ele acrescentou: “NENHUM JORNAL OU LÍDER NOS ESTADOS UNIODOS ESTÁ DISPOSTO A CONSIDERAR ABERTAMENTE A POSSIBILIDADE DE QUE TRUMP E PUTIN ESTIMULAM ISSO DE PROPÓSITO. Façam a pergunta, pessoal”.

No domingo, Mehlhorn pediu desculpas, dizendo que agora se arrepende do e-mail e que “o redigiu e enviou sem consultar membros da equipe ou aliados”. Em um texto enviado ao The Washington Post, Mehlhorn escreveu: “Devemos nos unir para condenar essa violência em todos os casos, sem reservas. Qualquer outro tópico é uma distração”.

Embora as alegações da BlueAnon não tenham nenhuma semelhança com os elementos mais sinistros da QAnon - que envolvem falsas alegações de adoração a Satanás e pedofilia entre as elites liberais - elas ecoam a teoria da QAnon de que uma cabala secreta do Estado profundo está trabalhando para derrubar Trump. (A conspiração QAnon tem sido repetidamente desmascarada, mas muitos adeptos participaram do ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021).

No mundo BlueAnon, forças obscuras, incluindo a grande mídia, estão trabalhando para destruir a candidatura do presidente Joe Biden e levar Trump de volta ao poder em 5 de novembro. Karl Folk, pesquisador que estuda autoritarismo e radicalização na Augsburg University, em Minneapolis, disse que essa “mentalidade mais conspiratória se tornou mais pronunciada nos círculos liberais nos últimos oito meses”.

Inicialmente cunhado por usuários conservadores de mídias sociais em 2021 para zombar da cobertura de notícias que consideravam exagerada, como a investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016, o termo “BlueAnon” tem sido usado desde então por pessoas de todo o espectro político para descrever conspirações particularmente bizarras e negacionismo dos apoiadores de Biden.

O termo ganhou novo significado e proeminência no mês passado, depois que o desempenho desastroso de Biden durante um debate no horário nobre com Trump na CNN desencadeou uma batalha sobre a aptidão de Biden para o cargo, incluindo apelos de muitos democratas para que o presidente de 81 anos se afastasse. Usuários de mídias sociais com histórico de apoio a Biden alegaram falsamente que o presidente havia sido secretamente drogado antes do debate. (Biden atribuiu seu desempenho ruim ao jet lag e a um resfriado forte.) Eles lançaram a teoria da conspiração de que o ator George Clooney, um fervoroso apoiador de Biden, escreveu um artigo de opinião no The New York Times pedindo que o presidente desistisse da disputa como parte de um elaborado plano de vingança inspirado pelo apoio de Biden a Israel na guerra de Gaza. (A Clooney Foundation for Justice não respondeu imediatamente a um pedido de comentário). E alegaram, sem evidências, que a ABC News adulterou o áudio de Biden para fazê-lo parecer doente durante uma entrevista com George Stephanopoulos que foi ao ar no horário nobre em 5 de julho - uma entrevista que a Casa Branca esperava que restauraria a fé no vigor de Biden. (A ABC News se recusou a comentar.)

Na semana passada, o autor e professor liberal Seth Abramson postou no Threads e para seus quase 900.000 seguidores no X acreditar que a dura cobertura da mídia sobre as dificuldades de Biden é “não orgânica” e “a coisa mais próxima de um golpe interno que os Estados Unidos já viram desde o que Trump tentou fazer no [Departamento de Justiça] em 2020″.

“Este é o democrata QAnon”, postou o jornalista Ken Klippenstein ao lado de uma captura de tela de um apoiador de Biden alegando que a CNN intencionalmente enquadrou Biden mal durante o debate.

Embora o X de Elon Musk continue sendo o principal centro de teorias da conspiração e desinformação, os especialistas disseram que a plataforma centrada em texto da Meta, a Threads, surgiu como um foco de conteúdo conspiratório BlueAnon. Embora a Meta tenha tomado medidas para desencorajar ativamente a discussão política na plataforma, que foi lançada há um ano para enfrentar o Twitter, a Threads surgiu como um refúgio para os democratas que abandonaram o Twitter depois que Musk comprou a plataforma, mudou seu nome para X e restaurou as contas de muitos influenciadores de extrema direita.

Imagem de 27 de junho mostra debate entre Joe Biden e Donald Trump televisionado em Cincinnati. Desempenho desastroso de Biden gerou teorias da conspiração entre democratas Foto: Carolyn Kaster/AP

Imagem de 27 de junho mostra debate entre Joe Biden e Donald Trump televisionado em Cincinnati. Desempenho desastroso de Biden gerou teorias da conspiração entre democratas Foto: Carolyn Kaster/AP

O fotógrafo de Chicago Chad Leverenz, apoiador de Biden, estava entre aqueles que argumentaram no Threads, após o debate, que Biden não deveria ser o candidato democrata. Ele foi imediatamente atingido por uma onda de ataques, disse ele. "Era: 'são as elites', 'Não acredite nas pesquisas' e 'É uma conspiração porque o Estado profundo não quer mais que Biden seja presidente'", disse Leverenz. "Era o trumpismo. Eu percebi: 'Oh, meu Deus, isso infectou tudo'." A Meta se recusou a comentar. Rothschild disse que essa vertente esquerdista do pensamento conspiratório surge quando as pessoas não estão dispostas a aceitar os acontecimentos que desafiam sua visão de mundo ou estão lutando para navegar em um clima de mídia complexo e em rápida evolução. O ambiente hiperpartidário on-line e a baixa confiança do público na mídia podem facilitar esse salto, disse ele - "as mesmas coisas que vimos no movimento MAGA durante anos". "O que estamos vendo agora são os dois partidos políticos nos EUA mostrando sinais de conspiracionismo exacerbado", disse Imran Ahmed, fundador e executivo-chefe do Center for Countering Digital Hate. "As teorias da conspiração fornecem uma história fácil que as pessoas podem contar a si mesmas e que lhes dá uma razão para não se envolverem com a realidade como ela é.

No X, no Trump’s Truth Social e no quadro de mensagens pró-Trump Patriots.win, o ataque foi retratado sem evidências como uma tentativa fracassada de execução por parte de democratas obscuros ou um “trabalho interno” do “estado profundo” para proteger seu controle sobre Washington

No domingo, as contas de mídia social de direita estavam insistindo em suas próprias teorias da conspiração sobre o atentado no comício de Trump. No X, no Trump’s Truth Social e no quadro de mensagens pró-Trump Patriots.win, o ataque foi retratado sem evidências como uma tentativa fracassada de execução por parte de democratas obscuros ou um “trabalho interno” do “estado profundo” para proteger seu controle sobre Washington. Alguns cartazes de direita com milhões de seguidores on-line compartilharam teorias de que o fracasso do Serviço Secreto em impedir o ataque foi pré-planejado ou que a agência havia sido enfraquecida ou distraída por iniciativas de diversidade. O próprio Musk questionou se o erro foi “deliberado”.

Influenciadores e provocadores de direita, incluindo o confidente de longa data de Trump, Roger Stone, compartilharam nomes e fotos alegando que o atirador era, na verdade, um manifestante anti-Trump, um “extremista antifa” ou - em uma reviravolta estranha - um jornalista de futebol italiano. Eles também compartilharam amplamente um vídeo de um troll on-line que disse que disparou as balas porque odeia os republicanos e que conseguiu escapar do ataque. O teórico conservador da conspiração, Mike Cernovich, também alegou que o atentado fazia parte de um plano do FBI para inspirar “ataques imitadores”.

Os relatos da esquerda se concentraram principalmente na teoria da conspiração de que o ataque a tiros havia sido encenado. Dezenas de influenciadores fizeram publicações nesse sentido nas horas que antecederam a notícia de que duas pessoas haviam morrido - um manifestante e o suposto atirador - e outras ficaram feridas.

Atiradores do serviço secreto americano no local onde o ex-presidente Donald Trump sofreu atentado, no dia 13. Teorias de conspiração se espalharam nas redes sociais após tentativa de assassinar o presidente Foto: Gene J. Puskar/AP

Mas algumas contas importantes de anti-Trump sugeriram que as mortes faziam parte do show. “Consigo ver totalmente Trump ‘sacrificando’ um de seus seguidores cultos para fazer com que sua ‘tentativa de assassinato’ pareça mais realista e crível”, escreveu o influenciador pró-democrata @LakotaMan1 para seus mais de meio milhão de seguidores X, em um tuíte excluído posteriormente. Na manhã de domingo, ele postou uma foto de Trump após o atentado com a legenda: “Sangue falso. Uma bandeira americana de cabeça para baixo. Não estou acreditando. Perfeito demais”.

Embora o Facebook, o YouTube e o TikTok tenham tomado medidas para combater a disseminação do conteúdo do QAnon nos últimos anos, suspendendo contas conhecidas e bloqueando hashtags e resultados de pesquisa relacionados, os defensores da teoria da conspiração ainda prosperam em plataformas como X e Rumble. Ahmed previu que o combate ao BlueAnon também será uma batalha difícil.

No início do domingo, quando surgiram mais detalhes sobre a tragédia, pelo menos um apoiador de Biden pareceu reconhecer o que estava acontecendo e tentou voltar atrás. “Minha reação instintiva de que o ataque no comício de Trump foi encenado parece ter sido um erro de cálculo grave”, escreveu uma mulher cujo perfil no Threads a identifica como uma “democrata forte”. “Trump destruiu completamente qualquer confiança ou crença possível nele como pessoa e eu imediatamente questionei a autenticidade dessa ocorrência. Eu estava errada.”

Mas outros usuários com um histórico de publicação de mensagens pró-Biden pareciam não estar convencidos. “Confie em seus instintos”, respondeu um usuário. “Não há limites para o que Trump (...) fará para garantir a eleição de novembro.”