Arquivo de suposta interferência da Rússia na eleição de Trump some e preocupa autoridades nos EUA

THE NEW YORK TIMES - O material de uma pasta com informação classificada relacionada às investigações sobre o esforço da Rússia para interferir na eleição de 2016 desapareceu nos últimos dias do governo Donald Trump, disseram duas pessoas com conhecimento sobre o caso.

O sumiço do material conhecido como “Crossfire Hurricane”, nome dado à investigação do FBI, irritou oficiais da segurança nacional e acendeu o alerta de que informações sensíveis pudessem ser compartilhadas de maneira inapropriada, disse uma das fontes.

O desaparecimento do material foi reportado inicialmente na sexta-feira pela rede americana CNN. É uma questão tão importante que o Comitê de Inteligência do Senado foi avisado no ano passado, disse uma autoridade americana.

Casa Branca, residência oficial do presidente americano e sede do governo. Foto: Doug Mills/The New York Times

A pasta consiste em uma miscelânea de arquivos relacionados às origens e estágios iniciais da investigação sobre a Rússia, conduzida durante o governo Trump. Isso inclui cópias de mandados do FBI para grampear um ex-assessor de campanha de Trump bem como mensagens de texto entre os agentes envolvidos no inquérito, Peter Strzok e Lisa Page, expressando animosidade em relação ao republicano.

A substância do material - uma versão editada tornada pública por meio da da Lei de Liberdade de Informação e publicada no site do FBI - não é sensível, disse uma autoridade.

Mas o material bruto da pasta contém detalhes que os agentes da inteligência acreditam que podem revelar fontes e métodos secretos. A versão pública tem vários trechos que foram ocultados.

Não está claro se o material desaparecido compreende todo o arquivo original fornecido à Casa Branca para a equipe de Donald Trump revisar e classificar antes de deixar o cargo. Entre os detalhes obscuros, também não se sabe quantas cópias foram tiradas na Casa Branca ou como o governo sabe que uma série está faltando.

A pasta tem sido motivo de atenção recorrente desde 2021, pouco antes de Trump deixar o cargo. Na época, assessores preparavam versões do material sem as informações sensíveis porque o presidente - obcecado pela investigação sobre a Rússia por acreditar que os seus rivais políticos usaram isso para abalar o governo - planejava torná-la pública.

Foram feitas várias cópias da versão editada, algumas das quais os assessores de Trump pretendiam divulgar. O chefe de gabinete Mark Meadows tinha uma cópia do material que foi entregue a pelo menos um escritor conservador, de acordo com depoimentos e documentos judiciais.

Mas quando o Departamento de Justiça alertou que o compartilhamento poderia infringir a Lei de Privacidade no momento em que o governo já estava sendo processado pelos agentes Strzok e Page por ter tornado públicas as mensagens, as cópias foram recolhidas rapidamente, de acordo com fontes com conhecimento sobre o caso.

Trump estava muito focado no conteúdo da pasta, disse uma pessoa próxima ao ex-presidente. Mesmo depois de deixar a Casa Branca, ele ainda queria levar as informações do arquivo para o público. Ele sugeriu durante entrevista para um livro sobre o governo, em abril de 2021, que Meadows ainda tinha o material. “Eu deixaria você dar uma olhada neles, se quisesse”, disse Trump na entrevista. “É um tesouro.”

Trump não respondeu se ele mesmo tinha o material, mas quando um assessor que acompanhava a entrevista perguntou “Meadows tem?”, ele respondeu, “Meadows tem”.

Mark Meadows, chefe de gabinete da Casa Branca no governo do ex-presidente Donald Trump, fala durante um fórum em Washington, 14 de novembro de 2023. Foto: Al Drago/The New York Times

“Tínhamos praticamente vencido essa batalha”, acrescentou Trump referindo-se à questão da colaboração da Rússia na campanha de 2016. “Não havia conluio. Não havia nada”, disse.

George J. Terwilliger III, advogado de Meadows, afirmou que o ex-chefe de gabinete não era responsável por nenhum arquivo desaparecido. “Ele nunca levou nenhuma cópia para casa em nenhum momento”, disse.

Segundo uma fonte com conhecimento sobre o caso, os agentes do FBI não acharam nada relacionado à investigação Crossfire Hurricane logo depois da operação de busca por documentos secretos na mansão de Mar-a-Lago.

Aumentando ainda mais a confusão sobre o material e com quem estava, uma série de documentos da investigação sobre a Rússia que Trump acreditava ter liberado não teve a classificação alterada quando foi entregue ao Arquivo Nacional, disse uma fonte.

Na época, Trump estava em um impasse envolvendo os arquivos presidenciais que havia levado consigo ao deixar a Casa Branca em 20 de janeiro de 2021 e resistia em devolver. Trump disse a assessores que entregaria as caixas em troca pelos documentos sobre a Rússia, mas eles nunca seguiram adiante com a sugestão.

Donald Trump, na época presidente dos EUA, fala com a imprensa sobre suposta interferência russa em eleição, 17 de julho de 2023. Foto: AP /Andrew Harnik

No período que antecedeu a eleição de 2020, John Ratcliffe, na época diretor nacional de inteligência, liberou cerca de 1.000 páginas de arquivos da inteligência relacionados à investigação sobre a Rússia, o que foi usado por aliados de Trump para descredibilizar o inquérito.

Em 2022, Trump nomeou John Solomon, escritor conservador que recebeu brevemente a pasta antes que ela fosse recolhida, um dos seus representantes no Arquivo Nacional. Isso permitiu que Solomon visse os registros de Trump na Casa Branca depositados na agência. Depois, ele entrou com uma ação contra o governo pedindo que o tribunal obrigasse o Departamento de Justiça a mandar a pasta para que ele tivesse acesso.

Um processo judicial que ele apresentou em agosto descreveu uma pasta com cerca de 25 centímetros de espessura e contendo cerca de 2.700 páginas. A versão publicada inclui menos de 600 páginas, muitas delas bastante editadas; não está claro o que explica a discrepância.

O processo dizia que Solomon foi autorizado a folhear uma versão do fichário na Casa Branca em 19 de janeiro de 2021. O conteúdo, dizia, incluía um relatório do FBI de 2017 sobre a entrevista de Christopher Steele, o autor de um dossiê com acusações não verificadas sobre os lações entre Trump e a Rússia; “ordens de serviço” relacionadas a uma fonte confidencial do FBI; cópias “ligeiramente editadas” dos mandados; e mensagens entre os agentes do FBI.

O processo dizia que Solomon ou um assessor voltou à Casa Branca naquela noite e recebeu uma cópia dos materiais da pasta em um saco de papel, e que separadamente um envelope do Departamento de Justiça contendo alguns dos documentos foi entregue para seu escritório.

Mas enquanto o escritório de Solomon escaneava o conjunto maior, segundo o processo, a Casa Branca solicitou que os documentos fossem devolvidos para que certos detalhes privados pudessem ser removidos. Meadows prometeu a Solomon que devolveria de volta a pasta revisada, mas ele nunca o fez.

