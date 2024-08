Um voo da Delta Airlines que partiu do estado americano de Boston com destino a Roma, na Itália, no domingo, 4, foi atingido por um raio enquanto estava no ar, de acordo com a companhia aérea e com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês). O voo foi desviado de volta para o Aeroporto Internacional Logan, em Boston, “por excesso de cautela”, depois que a tripulação relatou o raio após a partida. As informações são da ABC News.

O avião pousou em Boston às 19h20 do horário local, “com segurança e sem mais incidentes”, disse a companhia aérea. A aeronave comercial de passageiros era um Airbus A330, de acordo com a FAA, que afirmou que iria investigar o caso e também observou que os regulamentos exigem que as aeronaves comerciais sejam projetadas para resistir a raios.

Voo da Delta foi atingido por raio e retornou ao local de partida, o Aeroporto Internacional Logan, em Boston, nos EUA. Foto: Michael Dwyer/AP