Estrangeiros encontrados mortos em hotel tailandês foram envenenados com cianeto

BANGKOK - Autoridades da Tailândia informaram nesta quarta-feira, 17, que os seis estrangeiros encontrados mortos em um quarto de hotel no centro turístico de Bangkok, foram envenenados com cianeto. A polícia suspeita que um dos seis mortos tenha sido o responsável pelo envenenamento. O cianeto foi encontrado no sangue das vítimas, três homens e três mulheres com idades entre 37 e 56 anos.

Todos eram vietnamitas e duas das pessoas também possuíam cidadania americana. O FBI foi acionado para trabalhar no caso.

“Queremos confirmar que um dos seis mortos causou este incidente usando cianeto”, disse Noppasil Poosawas, vice-comandante de investigação da polícia de Bangkok, em entrevista coletiva. “Temos certeza de que um dos seis cometeu o crime”, acrescentou.

Policías reunidos en el Grand Hyatt Erawan Hotel en Bangkok, Tailandia, el martes 16 de julio de 2024. Varias personas fueron encontradas muertas el martes en el hotel de lujo en el centro de Bangkok. (AP Foto/Chatkla Samnaingjam) Foto: Chatkla Samnaingjam/AP

Os seis foram vistos vivos pela última vez quando uma refeição foi entregue no quarto na tarde da segunda-feira, 15. A equipe viu uma mulher que recebeu a comida, e as imagens de segurança mostraram o restante do grupo chegando um por um ao quarto logo depois. Ninguém foi visto saindo e a porta estava trancada por dentro. Uma camareira do hotel os encontrou na tarde de terça-feira, 16, quando eles não fizeram o check-out do quarto.

A primeira-ministra tailandesa, Srettha Thavisin, havia afirmado horas antes que uma sétima pessoa vietnamita poderia estar envolvida no crime, o que foi posteriormente descartado.

O caso aconteceu em um hotel de luxo no bairro Ratchaprasong, conhecido por seus shoppings e pelo templo Erawan. “Precisamos determinar os motivos”, disse inicialmente o chefe da polícia de Bangkok, Thiti Sangsawang, que desde o início descartou que se tratasse de um caso de suicídio em massa, mas sim de um “massacre”.

Em 2023, a Tailândia registrou relatos de um serial killer que envenenou 15 pessoas com cianeto ao longo de anos. Sararat Rangsiwuthaporn, ou “Am Cyanide”, como seria chamada mais tarde, matou pelo menos 14 pessoas a quem devia dinheiro e se tornou a primeira serial killer mulher do país. Uma pessoa sobreviveu aos ataques./AFP e AP