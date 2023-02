EUA autorizam uso de dinheiro russo bloqueado para ‘reconstruir’ a Ucrânia

WASHINGTON - O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, anunciou que autorizou o uso de dinheiro russo apreendido para ajudar a Ucrânia, segundo a imprensa americana. A declaração foi feita durante uma reunião entre Garland e o procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, em Washington, quase um ano após o início da invasão russa da ex-república soviética.

“Hoje (sexta-feira, 4), anuncio que autorizei a primeira transferência de ativos russos confiscados para uso na Ucrânia”, disse Garland, segundo a CNN.

Procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, fala em entrevista coletiva em Chicago Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

O dinheiro vem de ativos apreendidos do oligarca russo Konstantin Malofeyev, indiciado em abril por não cumprir sanções, acrescentou.

Kostin comemorou a medida, que, segundo ele, permitirá que US$ 5,4 milhões (por volta de R$ 27,7 milhões) dos bens confiscados sejam utilizados para “reconstruir a Ucrânia”.

O milionário russo Malofeyev é considerado um dos principais financiadores dos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.

Os Estados Unidos anunciaram diferentes pacotes de sanções a cidadãos e organizações russas desde que Moscou lançou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

As sanções do Departamento do Tesouro geralmente buscam congelar ativos sob a jurisdição dos EUA e proíbem qualquer pessoa ou entidade de seu país de negociar com os sancionados. | AFP