EUA impõem novas sanções contra deputados, bilionários e indústrias militares da Rússia

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 24, novas sanções financeiras contra a Rússia, bilionários russos e a indústria de defesa, em retaliação à invasão na Ucrânia. O país norte-americano também intensificou a coordenação com aliados para impedir que Moscou use suas reservas de ouro.

As medidas, que envolvem o congelamento de ativos nos Estados Unidos, afetam os 328 deputados da Duma (câmara baixa do parlamento russo), a própria instituição e 48 “grandes empresas públicas” do setor de defesa. Elas estão descritas em um comunicado da Casa Branca.

Fachada da Casa Branca, em Washington, nesta quinta-feira, 24. Governo norte-americano ampliou o leque de sanções contra a Rússia Foto: Patrick Semansky / AP

As sanções são “de bloqueio total contra mais de 400 indivíduos e entidades, incluindo a Duma e seus membros, elites russas adicionais e empresas de defesa russa que alimentam a máquina de guerra de Putin”, afirma o comunicado.

“Enquanto o presidente Putin continuar esta guerra, os Estados Unidos e aliados e parceiros estão comprometidos em garantir que o governo russo sinta os efeitos combinados de nossas ações econômicas atuais e futuras”, justificou a Casa Branca.

As penalidades são direcionadas, entre outros, à Tactical Missiles Corporation JSC (KTRV), um grande conglomerado de defesa estatal russo cujas armas estão atualmente implantadas no país, disse o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em outro comunicado.

“A KTRV produz material de defesa russo, incluindo armas aéreas e sistemas de armas para a marinha russa”, disse ele, citando várias armas submarinas e sistemas de radar usados em frotas de submarinos.

Os líderes dos países do G7 e da União Europeia (UE) anunciaram que estão reforçando sua coordenação para evitar que os alvos dessas sanções as evitem - como acontece com as apreensões de superiates de bilionários russos, que passaram a navegar em mares de países estrangeiros.

Os países também querem continuar a bloquear a capacidade do Banco Central Russo de usar reservas internacionais, incluindo ouro, para interromper o financiamento da guerra. “Esta orientação deixa claro que qualquer transação envolvendo ouro relacionada ao Banco Central da Rússia está coberta pelas sanções existentes”, disse o Departamento do Tesouro dos EUA.

Sanções anteriores

Os Estados Unidos já impôs uma série de sanções contra a Rússia desde o início da invasão na Ucrânia, como o bloqueio de ativos russos no país e o fim da compra de petróleo. Importações de itens de luxo para a Rússia também foram proibidos. O espaço aéreo norte-americano para aeronaves russas está fechado.

As sanções anunciadas anteriormente também bloquearam 22 empresas e entidades russas do setor de Defesa, incluindo fabricantes de aeronaves de combate, veículos de combate de infantaria, sistemas de guerra eletrônica, mísseis e veículos aéreos não tripulados. /Com informações da AFP