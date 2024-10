Em 1º de agosto, um navio lançou sua carga incomum em uma parte do oceano cerca de 112 quilômetros a noroeste de São Francisco, nos Estados Unidos: três robôs laranja, cada um com mais de 6 metros de comprimento e em formato de torpedo. Por um dia, os drones aquáticos patrulharam as águas de forma autônoma, escaneando quase 130 quilômetros quadrados de fundo do mar.

A cerca de mil metros abaixo da superfície, uma aparição apareceu no sonar potente dos robôs. No fundo das trevas, os drones encontraram os destroços do "Navio Fantasma do Pacífico", o único destróier da Marinha dos EUA capturado pelas forças japonesas durante a 2ª Guerra Mundial. Antigamente conhecido como USS Stewart, ou DD-224, o navio estava descansando no que agora é o Santuário Marinho Nacional de Cordell Bank. Três dias depois, outro conjunto de robôs subaquáticos capturou imagens do naufrágio histórico. Embora coberto por décadas de crescimento marinho — e habitado por esponjas e caranguejos — o destróier de 96 metros de comprimento está quase perfeitamente intacto no fundo do mar.

Uma foto sem data fornecida pela Ocean Infinity mostra uma imagem de sonar de abertura sintética de alta resolução do DD-224, anteriormente o USS Stewart, repousando no fundo do mar do Santuário Nacional Marinho de Cordell Bank. Foto: Ocean Infinity via The New York Times

“Esse nível de preservação é excepcional para um navio de sua idade e o torna potencialmente um dos exemplos mais bem preservados de um destróier ‘four-piper’ da Marinha dos EUA que se conhece”, disse Maria Brown, superintendente dos santuários marinhos nacionais Cordell Bank e Greater Farallones, em um comunicado.

A descoberta, que ocorreu durante uma demonstração de tecnologia, destaca a eficiência da moderna exploração oceânica robótica. A Ocean Infinity, a empresa de robótica marinha que operou os drones que fizeram a descoberta, possui a maior frota mundial de veículos subaquáticos autônomos.

Os drones são usados para criar mapas de alta resolução do fundo do mar — uma grande lacuna no entendimento dos oceanos. A tecnologia também é crucial para selecionar locais para projetos de construção offshore, como parques eólicos e plataformas de petróleo, ou para traçar rotas para oleodutos e cabos submarinos.

Essas frotas robóticas também estão se mostrando inestimáveis para arqueólogos marinhos. Em 2020, a Ocean Infinity ajudou a encontrar o naufrágio do USS Nevada. Em 2022, a empresa também contribuiu para a redescoberta do Endurance, que afundou durante uma expedição de Ernest Shackleton em 1915.

Redescoberta da embarcação, que foi capturada pelos japoneses durante um tempo na 2ª Guerra Mundial, destaca o potencial dos veículos autônomos subaquáticos para mapear o fundo do oceano. Foto: Ocean Infinity via The New York Times

“Estamos no meio de uma mudança radical na descoberta oceânica”, disse Jim Delgado, vice-presidente sênior da SEARCH, Inc., uma empresa de arqueologia marítima envolvida na descoberta do DD-224.

Delgado se juntou à busca pelo DD-224 há uma década, como diretor de patrimônio marítimo da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglÊs), que supervisiona mais de 1,6 milhão de quilômetros quadrados de parques subaquáticos nos Estados Unidos.

Arqueólogos marinhos há muito são fascinados pela história incomum do navio. Depois de ser afundado e abandonado nas águas ao largo de Java em 1942, o DD-224 foi levantado pelas forças japonesas, que o usaram para escoltar seus comboios navais. Pilotos aliados relataram o que parecia ser um de seus próprios navios nas profundezas atrás das linhas inimigas.

Em uma despedida simbólica ao navio após sua recuperação pós-guerra, a Marinha dos EUA recomissionou o DD-224, rebocou-o para a Califórnia e depois enterrou o navio no mar em uma chuva de tiros de prática de alvo em 24 de maio de 1946. Depois de resistir a duas horas de fogo, o teimoso navio finalmente afundou.

Matthews teve um avanço no caso, rastreando coordenadas do rebocador que levou o DD-224 para a área onde ele afundou. Com a permissão da NOAA, a Ocean Infinity foi até o local. Sherrell observou que, no fundo do mar, mapear uma região de 37 milhas náuticas quadradas — a área de busca do DD-224 — geralmente leva semanas. Os drones da Ocean Infinity avistaram o navio fantasma em poucas horas. “Cobrimos a área muito rapidamente, e com alta resolução”, disse Sherrell.