EUA enviarão moderno sistema de defesa antimísseis e cerca de 100 soldados para Israel

O governo americano anunciou neste domingo que enviará um sistema de defesa antimísseis além de 100 soldados para operar o sistema e atuar ao lado de Israel, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O envio do Sistema de Defesa Aérea de Alta Altitude Terminal (Terminal High Altitude Area Defense - THAAD) ocorre diante da expectativa de novos ataques de retaliação por parte do governo iraniano.

Um sistema de Defesa de Alta Altitude em Guam, em 19 de fevereiro de 2023. Os Estados Unidos estão enviando o avançado sistema de defesa contra mísseis para Israel, e irão destacar cerca de 100 soldados americanos para operá-lo, anunciou o Pentágono no domingo, 13 de outubro de 2024 Foto: Chang W. Lee / The New York Times

Biden disse que havia ordenado ao Pentágono para destacar o sistema “para defender Israel”. Já o General Ryder disse em seu comunicado que a bateria “aumentaria o sistema integrado de defesa aérea de Israel.” Não ficou claro, contudo, quando o equipamento e as tropas chegarão ao país.

“Este ato sublinha o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a defesa de Israel e de defender os americanos em Israel contra quaisquer novos ataques com mísseis balísticos por parte do Irã”, disse o comunicado. “Faz parte dos ajustes mais amplos que o exército dos EUA fez nos últimos meses para apoiar a defesa de Israel e proteger os americanos de ataques pelo Irã e milícias alinhadas ao Irã.”

O Pentágono disse no mês passado que enviaria “alguns milhares” de tropas americanas para a região enquanto Israel intensificava seus ataques ao Hezbollah no Líbano, com um oficial colocando o número entre 2.000 e 3.000. Os Estados Unidos também enviaram uma bateria THAAD juntamente com outros sistemas de defesa aérea para a região semanas após os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.

O presidente americano, Joe Biden, durante coletiva de imprensa na Casa Branca, no início de outubro. Foto: Susan Walsh/AP

No sábado, Austin falou com Yoav Gallant, o ministro da defesa israelense, e “expressou sua profunda preocupação com relatos de que forças israelenses atiraram em posições de manutenção de paz da ONU no Líbano, bem como pela morte relatada de dois soldados libaneses”, disse o Pentágono em um comunicado sobre a ligação.

Na manhã de domingo, o exército israelense disse que seus jatos haviam atingido cerca de 200 alvos do Hezbollah no Líbano durante o último dia. /COM NYT.