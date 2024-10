ONU diz que tanques de Israel derrubaram portão e invadiram área de suas instalações no Líbano

A ONU (Organização das Nações Unidas) divulgou nota oficial afirmou que dois tanques de Israel destruíram o portão principal e invadiram uma base da força de paz que a organização mantém no Líbano. O fato aconteceu na madrugada deste domingo, 13, no Líbano (fim da noite no Brasil) e foi classificado pela entidade como “violação chocante”.

PUBLICIDADE “Por volta das 4h30 da manhã (horário local), enquanto os integrantes da força de paz estavam em abrigos, dois tanques Merkava das IDF destruíram o portão principal da posição e entraram à força na posição. Eles solicitaram várias vezes que a base apagasse suas luzes. Os tanques saíram cerca de 45 minutos depois, após a ONU protestar”, diz a nota da entidade. Segundo a ONU, por volta das 6h40 da manhã (hora local), os membros da força de paz na mesma base na mesma posição relataram o disparo de vários tiros a 100 metros ao norte, que emitiram fumaça.

Tanque israelense entra no Líbano; ONU diz que 2 tanques de Israel destruíram um portão e invadiram uma base da entidade na região. Foto: MENAHEM KAHANA

“Apesar de colocarem máscaras de proteção, 15 soldados sofreram efeitos, incluindo irritação na pele e reações gastrointestinais, após a fumaça entrar no acampamento. Eles estão recebendo tratamento.”

A ONU pediu respeito às suas atividades. “Pela quarta vez, lembramos às forças de Israel e a todos os atores de suas obrigações de garantir a segurança e a proteção do pessoal e da propriedade da ONU e de respeitar a inviolabilidade das instalações da ONU em todos os momentos.”

A nota prossegue: “Invadir e entrar em uma posição da ONU é uma violação flagrante adicional do direito internacional e da resolução 1.701/2006 do Conselho de Segurança. Qualquer ataque deliberado a pacificadores é uma grave violação do direito humanitário internacional e da resolução 1.701.”

A nota se encerra pedindo “uma explicação das forças de Israel dessas violações chocantes”.

Publicidade

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, coloquer “imediatamente” as forças de paz da organização no Líbano (Unifil) fora de perigo.

“Senhor secretário-geral, coloque as forças da Unifil fora de perigo. Isso precisa ser feito agora mesmo, imediatamente”, declarou Netanyahu em um discurso gravado, dirigindo-se em inglês a Guterres.

Pelo menos cinco soldados da ONU foram feridos nos últimos dias nos combates entre o exército israelense e o movimento pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano. /COM AFP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.