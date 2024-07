Milhares de pessoas que foram retiradas de suas casas durante um incêndio florestal no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, no início da semana, foram autorizadas a voltarem na tarde da quinta-feira, 4. As equipes continuam lutando contra as chamas em meio ao calor escaldante, disseram as autoridades. No momento, a contenção do incêndio perto da cidade de Oroville, no condado de Butte, aumentou de 7% para 29%.

De acordo com Kristi Olio, oficial de informação pública do condado de Butte, a grande maioria das 17 mil pessoas sob ordens de evacuação ou avisos já conseguiram voltar para casa. Relatos anteriores de que 28 mil pessoas estavam sob ordens ou avisos eram imprecisos, disse ela, acrescentando que o incêndio se desenvolveu tão rapidamente que tem sido difícil obter números precisos.

Equipes continuam lutando contra as chamas em meio ao calor escaldante na Califórnia; contenção do incêndio aumentou de 7% para 29%. Foto: Stephen Lam/AP

Até o momento, quatro bombeiros ficaram feridos e quatro estruturas foram destruídas como resultado do incêndio, afirma o relatório de incidente do Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia, o Cal Fire. O incêndio também atingiu veículos, segundo informações da imprensa local.

“No geral, as coisas parecem muito boas”, disse Kevin Colburn, porta-voz da Cal Fire. De acordo com Colburn, o fogo não está queimando com uma rápida taxa de propagação como no primeiro dia. “É basicamente permanecer na pegada em que está”, disse o porta-voz, acrescentando que, embora as autoridades se sentissem mais confiantes sobre a desaceleração da propagação do fogo e a capacidade dos bombeiros para o conter, ainda há muito trabalho a fazer e a situação pode mudar. / COM INFORMAÇÕES DA AP E DO NEW YORK TIMES