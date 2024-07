A agora classificada como tempestade tropical Beryl teve início há mais de uma semana e percorreu cerca de 4.800 quilômetros através do Atlântico tropical aberto, do Caribe e do Golfo do México. A intrépida e duradoura tempestade está preparando seu terceiro e último impacto, desta vez no Estado do Texas, nos Estados Unidos. A previsão é complexa, mas os meteorologistas esperam que a tempestade tropical chegue à costa como um furacão entre a noite de domingo, 7, e a segunda-feira, 8.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA está prevendo que o Beryl chegará como um furacão de categoria 1 ao longo da costa do Texas. É aí que o órgão alerta sobre "um perigo de inundações de tempestade com risco de vida" e "ventos prejudiciais com força de furacão". Além disso, fortes chuvas são previstas em direção ao interior, trazendo a ameaça de inundações urbanas repentinas. E esse sistema parece propenso a produzir alguns tornados tropicais de impacto rápido, que poderiam afetar a grande área metropolitana de Houston, mesmo que o furacão chegue muito mais a oeste.

Imagem de satélite mostra o furacão Beryl sobre a península de Yucatán, no México, na sexta-feira, 5; furacão deve chegar à costa do estado do Texas entre domingo e segunda-feira. Foto: NOAA via AP

Um alerta de furacão cobre a costa do Texas, desde Baffin Bay, que fica ao sul da cidade de Corpus Christi, até Sargent, que fica cerca de 96 quilômetros a sudoeste de Galveston. Corpus Christi, Rockport e Matagorda estão incluídos na área de alerta.

Um alerta de aumento do nível do mar por tempestade se estende de San Luis Pass até High Island, incluindo a Baía de Galveston. A previsão é de que o aumento do nível da água do oceano pode atingir de 1,2 metro a 1,8 metro.

Alertas de tempestade tropical estão em vigor ao norte e ao sul da zona de alerta de furacão e incluem Houston, Galveston e South Padre Island, bem como o extremo nordeste do México.

Na tarde de sábado, 6, Gigi Poynter, juíza do condado de Refugio, Texas, ordenou que todos os residentes deixassem a área, que ainda estava passando por reconstrução de infraestruturas depois que o furacão Harvey a devastou em 2017. O condado de Nueces, que inclui a cidade de Corpus Christi, ordenou que os visitantes saíssem até meio dia de domingo, embora recomendassem que saíssem imediatamente.

Onde está a tempestade Beryl agora e quão forte ela é?

A Beryl era uma tempestade tropical com ventos de aproximadamente 96 km/h na noite de sábado, tendo perdido parte de sua força e organização depois de chegar à costa como um furacão de categoria 2 e varrer a península de Yucatán, no México, na sexta-feira, 5.

Por volta das 2h de domingo no horário local (3h no horário de Brasília), o centro da tempestade estava cerca de 400 quilômetros a sudeste de Corpus Christi. Ela estava se movendo para noroeste a aproximadamente 20 km/h.

A tempestade parecia irregular nas imagens de satélite no início do sábado, mas mostrou sinais de melhora na organização durante a tarde, disse o Centro de Furacões. Embora a tempestade estivesse lutando contra ventos hostis de alta altitude e ar seco, o Centro de Furacões escreveu que as condições ambientais deveriam permitir um “fortalecimento significativo” até a manhã de domingo.

Quando os impactos podem começar ao longo da costa do Texas?

No extremo sul do Texas, perto de Brownsville, pancadas de chuva e ventos com força de tempestade tropical podem chegar já no meio da manhã de domingo, espalhando-se para o norte e alcançando Corpus Christi durante o início da tarde e Houston à noite. É mais provável, no entanto, que a maioria das áreas não registre chuvas e ventos fortes até domingo à noite, piorando à medida que a tempestade se aproxima no início de segunda-feira. Os preparativos para as pessoas em risco deveriam estar concluídos até o final do sábado.

Mas os impactos das correntes de retorno já começaram, o que significa que é imperativo obedecer aos sinais e bandeiras nas praias e nadar apenas onde houver salva-vidas presentes. A inundação de tempestade provavelmente começará durante o dia de domingo, com cada ciclo de maré aumentando e levando a mais inundações até segunda-feira. A pior onda será encontrada a leste de onde o centro atinge a costa, uma vez que é onde os ventos acumularão água contra a costa. O tenente-governador Dan Patrick, que está no comando enquanto o governador Greg Abbott está em uma missão comercial na Ásia, emitiu uma declaração preventiva de desastre para dezenas de condados para ajudar a fornecer ajuda

Quão forte o furacão se tornará?

O Beryl não será capaz de se fortalecer até que se reorganize. Como a maior parte do sábado foi dedicado a se reconstruir, a tempestade não terá mais do que o domingo para se fortalecer.

Dito isto, os meteorologistas esperam que ela se intensifique até o ponto de chegada à costa na noite de domingo ou segunda-feira. Na verdade, as condições mais favoráveis para o fortalecimento podem ser encontradas logo antes de chegar à costa. É aí que a propagação do ar no alto irá melhorar o movimento ascendente e tornar mais fácil para o ar quente e úmido subir na tempestade.

É mais provável que Beryl seja uma tempestade de categoria 1 quando chegar à terra firme, mas há uma chance remota de que seja um pouco mais forte ou mais fraca.

Clientes deixam loja em Port Aransas, no Texas; local deve ser atingido pelo Beryl na noite deste domingo Foto: Eric Gay/AP

Quais áreas provavelmente serão mais atingidas? Embora sujeita a alterações, a área com maior risco de graves impactos de furacão parece ser logo ao norte de Corpus Christi. A simulação média do modelo de computador traz a tempestade para a costa entre Corpus Christi e Matagorda. A chegada pode acabar sendo perto de Rockport, onde o furacão Harvey atingiu a costa em 2017. Devido ao ar seco que envolve a parte traseira da tempestade, é provável que sua borda esquerda, ou oeste, tenha um corte muito acentuado. É por isso que os impactos irão variar acentuadamente apenas alguns quilômetros à esquerda do centro. Um condado pode ficar encharcado de chuva e o próximo pode ter pouca chuva. As chuvas mais fortes provavelmente ocorrerão ao norte e ao leste de onde o centro chega à costa. O Centro de Furacões escreveu que as inundações causadas por chuvas fortes podem ser "localmente consideráveis". Os tornados provavelmente ocorrerão a leste do centro, nas "faixas de alimentação" que espiralam para dentro da tempestade. O potencial para tornados e chuvas fortes pode persistir até o meio da semana, à medida que os restos do Beryl avançam para o interior, possivelmente estendendo-se para o sudeste de Oklahoma e Arkansas e ainda mais para leste e norte no final da semana.

Quais são as maiores incertezas sobre a tempestade?

Os meteorologistas ainda não têm certeza de onde o Beryl chegará à costa; poderia ocorrer aproximadamente entre South Padre Island e Galveston. Além disso, não está claro com que rapidez o Beryl se reorganizará e, portanto, não está claro quando começará o período de fortalecimento.

Como é uma corrida contra o tempo antes de a tempestade chegar ao continente, cada hora que passa é uma hora que afeta o eventual pico de intensidade da tempestade.

Histórico do Beryl

O Beryl se tornou, na noite de segunda-feira, 1º, o primeiro furacão da temporada de 2024 e o de categoria 5 que se formou mais cedo já registrado no Atlântico. A tempestade - alimentada por águas oceânicas com temperaturas recordes - quebrou os padrões de referência em termos de sua força e da taxa com que se intensificou tão cedo na temporada, surpreendendo os meteorologistas.

A tempestade atingiu primeiro Granada, São Vicente e outras ilhas do Caribe na segunda-feira, deixando para trás uma destruição generalizada – especialmente nas ilhas granadinas de Carriacou e Petite Martinique – e matando pelo menos cinco pessoas. Três mortes adicionais foram relatadas na Venezuela.

Em Carriacou, onde vivem cerca de 7 mil pessoas, o furacão causou “devastação total por toda parte”, disse Allison Caton, 50 anos, proprietária do Paradise Beach Club, um restaurante e bar em Paradise Beach que foi destruído. Muitos dos residentes da ilha vivem agora em abrigos improvisados nas escolas.

Na quarta-feira, 3, a tempestade atingiu a costa sul da Jamaica, produzindo chuvas torrenciais e rajadas de vento de mais de 130 km/h que destruíram casas e derrubaram árvores e linhas de energia. Pelo menos duas mortes foram relatadas e cerca de 65% dos clientes da Jamaica Public Service Co. – cerca de 400 mil famílias – estavam sem energia até a quinta-feira, 4, informou a BBC.

A tempestade trouxe ventos fortes e chuvas pesadas para as Ilhas Cayman na noite de quarta-feira, antes de atingir a Península de Yucatán. Beryl atingiu Yucatán como um furacão de categoria 2, derrubando árvores e linhas de energia e causando apagões generalizados, mas nenhuma vítima foi relatada.