Milhares vão às ruas em várias cidades dos EUA em dia de protesto contra Donald Trump e Elon Musk

Opositores de Donald Trump e Elon Musk se reuniram nos EUA neste sábado, 5, em inúmeras cidades dos 50 Estados americanos, para protestar contra as ações do governo em relação à redução de funcionários no governo federal, à economia, aos direitos humanos e outras questões.

Mais de 1,2 mil manifestações chamadas de “Hands Off!” (tirem as mãos, em tradução livre) foram planejadas por mais de 150 grupos, incluindo organizações de direitos civis, sindicatos, defensores LGBTQ+, veteranos e ativistas eleitorais. Os locais de protesto incluíram o National Mall em Washington, capitais estaduais e outros locais.

Protesto "Hands Off!" contra as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, do lado de fora do Capitólio de Michigan, em Lansing, Michigan. Foto: Jeff Kowalsky/AFP

PUBLICIDADE Os protestos foram organizados com foco nos cortes promovidos pelo governo federal, mas nas manifestações também foi possível ver cartazes atacando medidas do governo em relação às deportações de imigrantes e restrição dos direitos de pessoas transgêneros. Desde que retornou à Casa Branca, Trump está conduzindo uma campanha de redução de custos da administração federal. Musk, um conselheiro de Trump, desempenhou um papel fundamental na redução do tamanho do governo como chefe do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental. Ele diz que está economizando bilhões de dólares para os contribuintes.

Os manifestantes criticaram a demissão de milhares de funcionários federais, fechamento de escritórios de campo da Administração da Previdência Social e o encerramento de agências inteiras, como a USAID.

Falando no protesto em Washington, Paul Osadebe, advogado do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA e representante sindical, criticou Trump, Musk e outros na administração por não valorizarem o trabalho que os funcionários federais fazem na criação de “uma base de segurança econômica e poder para os trabalhadores”.

“Bilionários e oligarcas não valorizam nada além de lucro e poder, e eles com certeza não valorizam você, sua vida ou sua comunidade”, ele disse. “E estamos vendo que eles não se importam com quem eles têm de destruir ou quem eles têm de machucar para conseguir o que querem.”

Manifestantes em Washington. Foto: AP/Jose Luis Magana

Em Massachusetts, milhares de pessoas se reuniram no Boston Common segurando cartazes incluindo “Tirem as mãos da nossa democracia”, “Tirem as mãos da nossa Previdência Social” e “Diversidade, igualdade, inclusão tornam a América forte. Tirem as mãos!” Em Ohio, centenas se reuniram em condições chuvosas no Statehouse em Columbus.

Roger Broom, 66, aposentado do Condado de Delaware, Ohio, disse no comício em Columbus que costumava ser um republicano de Reagan, mas que Trump o afastou. “Ele está destruindo este país”, disse Broom. “É apenas uma administração de queixas.”

Centenas de pessoas também se manifestaram em Palm Beach Gardens, Flórida, a algumas milhas do campo de golfe de Trump em Jupiter, onde ele passou a manhã no Senior Club Championship. As pessoas se alinharam em ambos os lados da PGA Drive, encorajando os carros a buzinar e gritando slogans contra Trump.

Archer Moran de Port St. Lucie, Flórida, disse: “Eles precisam manter as mãos longe da nossa Previdência Social”.

“A lista do que eles precisam manter as mãos longe é muito longa”, disse Moran. “E é incrível o quão cedo esses protestos estão acontecendo desde que ele assumiu o cargo.”

Questionada sobre os protestos, a Casa Branca disse em uma declaração que “a posição do presidente Trump é clara: ele sempre protegerá a Previdência Social, o Medicare e o Medicaid para beneficiários qualificados. Enquanto isso, a posição dos democratas é dar benefícios da Previdência Social, Medicaid e Medicare para estrangeiros ilegais, o que levará esses programas à falência e esmagará os idosos americanos.”

Manifestações também foram registradas fora dos Estados Unidos, em capitais como Paris, Roma e Londres./AP.