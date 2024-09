As tensões sobre a crescente população haitiana em Springfield, em Ohio (EUA), intensificaram-se nesta semana depois de o ex-presidente Donald Trump usar o debate presidencial para espalhar rumores desmentidos de que haitianos estavam roubando pets e comendo-os.

Na quinta-feira, 12, ameaças de bombas levaram à desocupação da Prefeitura de Springfield, duas escolas e a agência local do departamento de veículos do Estado. O prefeito de Springfield, Rob Rue, disse que as ameaças chegaram por e-mail, e foram uma “resposta odiosa à imigração em nossa cidade.” “Obviamente, a resposta negativa e as ameaças são muito tristes e difíceis de lidar,” disse. “Queremos avançar juntos, e isso apenas torna mais difícil fazer isso quando temos ações violentas e ameaças”, complementou.

Embora a fake news sobre imigrantes "comendo animais de estimação" tenha sido desmentidas, eles acabaram repercutindo em perfis de integrantes da extrema direita dos EUA Foto: Maddie Mcgarvey/NYT

PUBLICIDADE Mesmo antes do debate, a cidade já vinha chamando atenção, instigada pelo companheiro de chapa de Trump, o senador JD Vance, e outros que buscavam retratar a chegada de haitianos como uma falha das políticas de imigração da administração do presidente Joe Biden. “É frustrante quando políticos nacionais, no palco nacional, caracterizam erroneamente o que está realmente acontecendo e deturpam nossa comunidade”, disse Rue. Apesar da chegada de milhares de imigrantes haitianos ter sobrecarregado escolas e alguns serviços governamentais, a maioria dos haitianos está nos Estados Unidos legalmente e muitos estão empregados em indústrias locais.

A morte de Aiden Clark, de 11 anos, morto no ano passado quando seu ônibus escolar foi atingido por uma minivan dirigida por um imigrante haitiano, começou a gerar raiva e ansiedade, colocando Springfield em um debate nacional corrosivo sobre imigração.

Na terça-feira, 10, Vance se referiu a Aiden em uma postagem na plataforma social X, ex-Twitter, dizendo que “uma criança foi assassinada por um migrante haitiano”. Mais tarde naquele dia, o pai de Aiden, Nathan Clark, atacou Vance e outros que ele disse estarem explorando a morte de seu filho para ganho político. “Meu filho não foi assassinado. Ele foi acidentalmente morto por um imigrante do Haiti,” disse Clark, um professor, em uma reunião da Comissão da Cidade de Springfield. “Esta tragédia é sentida por toda esta comunidade, no Estado e até na nação, mas não torçam isso para o ódio”, ele continuou.

Vídeos virais

No entanto, naquele mesmo dia à noite, durante o debate, Trump começar a falar sobre a cidade e espalhar alegações desmentidas sobre haitianos. “Em Springfield, eles estão comendo os cachorros. As pessoas que chegaram, estão comendo os gatos. Eles estão comendo os pets das pessoas que moram lá.”

Ted Cruz, senador do Texas, e outros republicanos postaram vídeos zombeteiros com gatinhos que se tornaram virais. Elon Musk também se juntou ao frenesi nas redes sociais.

Os haitianos trabalham em manufatura, distribuição e outros setores e foram bem-vindos por muitos empregadores. Mas o volume e o ritmo das chegadas colocaram pressão sobre moradia, saúde e escolas na cidade, que fica entre Columbus e Dayton, e tinha quase 60.000 residentes em 2020, de acordo com os números do censo daquele ano. Estimativas do número de haitianos que chegaram variam de 12.000 a 20.000. “Não podemos negar que adicionar 25 a 30% à nossa população em um período de três anos sobrecarrega os serviços,” disse Rue.

O governador Mike DeWine, de Ohio, anunciou esta semana que o Estado forneceria a Springfield US$ 2,5 milhões para aliviar as tensões na atenção primária à saúde e mobilizaria a patrulha rodoviária estadual para melhorar a segurança nas estradas. Rue disse ainda que esperava receber assistência federal.

Alguns moradores se queixaram dos recém-chegados em reuniões da Comissão da Cidade, com vários dizendo que os haitianos estão “invadindo” sua cidade e recebendo benefícios em detrimento dos americanos. Alguns também disseram que os haitianos têm QIs baixos e proferiram outros clichês racistas.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE O vídeo do discurso de Clark circulou amplamente na mídia conservadora. Alguns veículos, como o portal digital de extrema-direita The Post Millennial, aproveitaram o comentário de Clark de que ele desejava que seu filho tivesse sido morto por um homem branco de 60 anos porque isso teria poupado a família de “pessoas que cospem ódio”. Outro site, Blaze Media, fundado pelo ex-apresentador da Fox News Glenn Beck, tomou o mesmo ângulo. Em uma mensagem ameaçadora compartilhada pelo Telegram na terça-feira à noite, o National Justice Party, caracterizado como um grupo de supremacia branca pela Liga Anti-Difamação, escreveu que “esses pais deveriam ser executados”. O post e a ameaça foram então compartilhados por outros usuários do Telegram. O conteúdo também foi replicado pelo The Racket, um boletim informativo online. O prefeito de Springfield, Rue, disse que recebeu uma série de telefonemas ameaçadores. No mês passado, homens mascarados em camisas vermelhas combinando, calças pretas e botas, apontados como simpatizantes nazistas, carregavam bandeiras de suásticas enquanto marchavam no centro de Springfield perto de um festival de jazz. Pelo menos dois dos homens, que as autoridades disseram ser de fora, carregavam rifles.

Entre os alvos da ameaça de bomba de quinta-feira estava uma escola primária que tem um grande corpo estudantil haitiano. A ansiedade envolveu a comunidade haitiana em Springfield nesta semana, disse Vilés Dorsainvil, diretor executivo do Centro de Saúde e Apoio à Comunidade Haitiana. Dorsainvil disse que recebeu muitas ligações de famílias preocupadas com a segurança de seus filhos. “As pessoas começaram a entrar em pânico,” ele disse. “Tentei ajudá-los a entender que é apenas política.”

A campanha de Vance se pronunciou sobre as tensões na quinta-feira à noite. “O senador Vance condena essas ameaças e acredita que os responsáveis devem ser responsabilizados na máxima extensão da lei,” disse Luke Schroeder, um porta-voz do candidato a vice-presidente.

Nathan Clark, pai de Aiden Clark, morto após ser atropelada por um veículo dirigido por um imigrante haitiano, fala durante reunião da Comissão da Cidade de cidade de Ohio; ele criticou uso de caso por republicanos envolvidos na campanha de Trump à Presidência dos EUA Foto: City of Springfield via AP