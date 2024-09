VÍDEO: Sem provas, Trump diz em debate que imigrantes haitianos em Ohio estão comendo cães

Durante o debate desta terça-feira, 10, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump evocou uma teoria de conspiração que ganhou força entre republicanos nas redes sociais sobre imigrantes do Haiti que estariam se alimentando de animais de estimação, como cachorros, em Springfield, Ohio. A informação foi rejeitada por autoridades locais.

“Eles estão comendo os cães. Eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá”, disse Trump. O moderador do debate David Muir disse que autoridades em Springfield afirmaram que não há evidências disso.

Leia também Donald Trump x Kamala Harris: acompanhe ao vivo atualizações do debate presidencial dos EUA

PUBLICIDADE De acordo com The New York Times, uma porta-voz da cidade de Springfield, disse esta semana que “não houve relatos confiáveis ou alegações específicas de animais de estimação sendo prejudicados, feridos ou abusados por indivíduos dentro da comunidade de imigrantes”. Da mesma forma, uma autoridade do Condado de Clark, Ohio, disse que “não há absolutamente nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo”. “Bem, eu vi pessoas na televisão dizendo ‘meu cachorro foi levado e usado como comida’”, diz Trump.

Durante as declarações, a oponente Kamala Harris, que estava com microfone fechado seguindo as regras que foram acordadas para o debate, riu e balançou a cabeça em negação, questionando: “o que?”. A vice-presidente chamou Trump de “extremo”.

Trump durante o debate da ABC News nesta terça-feira, 10, contra sua oponente, a democrata Kamala Harris. Foto: SAUL LOEB/AFP

A falsa teoria ganhou força quando o candidato à vice de Trump, J.D. Vance, declarou em suas redes nesta semana que havia recebido muitas perguntas sobre o assunto, embora tenha reconhecido que era possível que “todos esses rumores se revelassem falsos”.

De acordo com a agência Associated Press, o rumor começou com uma publicação na rede social X que compartilhava uma captura de tela de uma publicação retuitada que falava sobre a “amiga da filha do vizinho” da pessoa ter visto um gato pendurado em uma árvore para ser abatido e comido, alegando sem evidências que haitianos viviam na casa. A foto que acompanhava mostrava um homem negro carregando o que parecia ser um ganso do Canadá pelos pés.