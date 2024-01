Enquanto a tragédia se desenrolava no mar próximo da Somália, as forças dos EUA lançaram uma série regular de ataques aéreos no Iêmen, totalizando sete até agora, inicialmente juntando-se ao Reino Unido, para atingir o extenso arsenal houthi de armas iranianas. Autoridades militares dos EUA estabeleceram uma conexão direta entre a apreensão das armas no mar e os ataques vindos do Iêmen. Após a descoberta dos componentes de mísseis, a tripulação de 14 pessoas do barco interceptado foi detida, e sua embarcação - descrita como uma dhow, um tipo de embarcação comercial às vezes usada por contrabandistas - foi afundada. A equipe de abordagem americana a considerou “insegura”, disseram as autoridades.

Ainda não está claro como os dois Seals foram perdidos tão rapidamente. A missão foi realizada com drones e helicópteros já no ar para fornecer vigilância, e os marinheiros estavam usando dispositivos de flutuação, de acordo com um funcionário de defesa familiarizado com a operação. A tripulação da dhow, que ainda estava sendo questionada na sexta-feira, não mostrou hostilidade, disse o oficial, falando sob condição de anonimato para descrever o incidente.