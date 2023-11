THE NEW YORK TIMES - A polícia em Burlington, no Estado de Vermont (EUA), prendeu um suspeito do ataque armado contra três estudantes descendentes de palestinos. O caso está sendo investigado como um possível crime de ódio.

O suspeito, identificado pela polícia como Jason J. Eaton, de 48 anos, deverá ser indiciado nesta segunda-feira, 27, em conexão com o tiroteio contra os estudantes, três homens na faixa dos 20 anos que frequentam universidades americanas. Eles foram baleados e feridos no sábado, 25, por um homem branco armado enquanto caminhavam perto da Universidade de Vermont, disse a polícia. Duas das vítimas usavam kaffiyehs palestinos, um lenço tradicional.

Os jovens disseram aos familiares que falavam um híbrido de inglês e árabe antes de o homem atirar neles quatro vezes sem dizer nada antes do ataque, segundo uma porta-voz da família.

Duas das vítimas estavam em condições estáveis, disseram as autoridades. O terceiro sofreu ferimentos muito mais graves.

Em um comunicado depois da prisão, a polícia disse que as autoridades realizaram uma busca na residência do atirador, acrescentando que o tiroteio ocorreu na frente do seu prédio. No domingo, 26, o chefe da polícia de Burlington, Jon Murad, disse que, “Neste momento de tensão, ninguém pode olhar para este incidente e não suspeitar que pode ter sido um crime motivado pelo ódio.”

O prefeito Miro Weinberger, de Burlington, também disse em uma declaração anterior que a possibilidade de o tiroteio ter sido motivado por ódio era “arrepiante” e que a investigação estava se concentrando nisso. Não estava claro até a manhã desta segunda-feira se Eaton tinha uma representação legal.

A polícia de Burlington não divulgou os nomes das vítimas, mas disse que duas delas são cidadãs americanas e a terceira é residente legal. As famílias os identificaram em um comunicado como Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid e Tahseen Ahmed.

A Ramallah Friends School, uma escola privada na Cisjordânia, disse numa publicação no Facebook que os três homens estudaram lá. Eles agora são juniores na faculdade.

Os três estavam caminhando para jantar na casa da avó de Awartani, segundo Marwan Awartani, tio-avô dele. Ele disse que os três tiraram uma foto juntos e enviaram aos pais de Hisham minutos antes de saírem para jantar.

Marwan Awartani acrescentou que a bala que atingiu Hisham encostou na medula espinhal e ele perdeu a sensibilidade na parte inferior do corpo. Ele permaneceu hospitalizado na noite de domingo e “esperava-se que sobrevivesse aos ferimentos”, de acordo com um comunicado de Christina H. Paxson, presidente da Brown University. Ahmed foi baleado no peito e Abdalhamid teve ferimentos leves, de acordo com um comunicado das famílias das vítimas.

O Conselho de Relações Americano-Islâmicas disse que os seus escritórios registaram um enorme aumento nos relatos de preconceitos anti-muçulmanos ou anti-árabes desde 7 de outubro, dia em que Hamas atacou Israel. A Liga Anti-Difamação afirmou no final de outubro que também houve um aumento considerável nos casos relatados de assédio antissemita, vandalismo e agressão em comparação com o ano anterior.

O governo federal abriu investigações de discriminação este mês em meia dúzia de universidades, na sequência de queixas sobre assédio anti-muçulmano e antissemita. A administração de Biden abriu as investigações como parte dos “esforços para tomar medidas agressivas para enfrentar o alarmante aumento nacional de relatos de antissemitismo, anti-muçulmano, anti-árabe e outras formas de discriminação”.

A Casa Branca disse no domingo que o presidente Biden foi informado sobre os estudantes e continuará recebendo atualizações.