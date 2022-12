EUA prendem terrorista líbio acusado do atentado de Lockerbie, na Escócia, em 1988

O FBI prendeu neste domingo, 11, Abu Agila Mohammad Mas’ud, o terrrorista líbio acusado pela derrubada de um avião da PanAm sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, em 1988, que deixou 270 mortos. Ele será extraditado da Líbia para os Estados Unidos.

A prisão de Mas’ud, foi o culminar de um esforço de décadas do Departamento de Justiça para processá-lo. Em 2020, o procurador-geral William P. Barr anunciou acusações criminais contra o Sr. Mas’ud, acusando-o de construir o dispositivo explosivo usado no bombardeio do vôo 103 da Pan Am.

Mas’ud enfrenta duas acusações criminais, incluindo destruição de uma aeronave resultando em morte. Ele estava detido em uma prisão da Líbia por crimes não relacionados ao atentado, quando o Departamento de Justiça abriu as acusações contra ele há dois anos. Não está claro como os EUA o governo negociou a extradição de Mas’ud.

O papel suspeito de Mas’ud no atentado de Lockerbie recebeu novo escrutínio em um documentário de três partes em “Frontline” na PBS em 2015. A série foi escrita e produzida por Ken Dornstein, cujo irmão foi morto no ataque./ NYT