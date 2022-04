EUA vão ajudar a transferir tanques de fabricação soviética para a Ucrânia

WASHINGTON - O governo do presidente americano, Joe Biden, trabalhará com aliados para transferir tanques de fabricação soviética para reforçar as defesas ucranianas na região de Donbass, no leste do país, disse uma autoridade dos EUA nesta sexta-feira, 1.

A decisão de atuar como intermediário para ajudar a transferir os tanques, que as tropas ucranianas sabem como usar, vem em resposta a um pedido do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse o funcionário. É a primeira vez que os Estados Unidos ajudaram a transferir tanques desde que a guerra eclodiu.

O funcionário disse que as transferências começarão em breve, mas se recusou a dizer quantos tanques seriam enviados ou de quais países eles viriam. Eles permitirão que a Ucrânia realize ataques de artilharia de longo alcance contra alvos russos em Donbas, disse o funcionário, que falou sob condição de anonimato.

A chegada dos tanques pode ser outro sinal de uma nova fase na guerra, que já dura cinco semanas e foi dominada por ataques russos a cidades e instalações ucranianas a partir do ar e um avanço russo parado no solo. No início desta semana, autoridades russas indicaram que estavam refocando seus esforços no leste da Ucrânia, onde separatistas apoiados pela Rússia combatem soldados ucranianos desde 2014.

Zelenski pediu no último domingo que os aliados da Otan forneçam tanques e aviões, além do armamento antitanque e antiaéreo que se tornou um item básico das transferências de armas do Ocidente para a Ucrânia. Frustrado com o que ele vê como um ritmo lento de transferências de armas, Zelenski pediu especificamente por tanques, em comentários um dia após Biden se encontrar com altos funcionários ucranianos na Polônia.

Zelenski criticou o Ocidente pelo que chamou de “ping-pong” sobre as transferências de armas. “Falei com os defensores de Mariupol hoje”, disse ele, em referência à cidade sitiada que está sob ataque da Rússia há quatro semanas. “Se apenas aqueles que estão pensando há 31 dias em como entregar dezenas de jatos e tanques tivessem 1% de sua coragem.”

Até então, o governo Biden se esforçou para chamar de defensivas as armas que está fornecendo à Ucrânia e concentrou-se em armas menores e facilmente portáteis. Mas à medida que a guerra progrediu, a definição de defensiva tornou-se mais elástica.

A Ucrânia já havia encontrado uma fonte de tanques, capturando pelo menos 161 da Rússia no campo de batalha, de acordo com o site de análise militar Oryx, embora a Rússia também tenha destruído vários veículos ucranianos.