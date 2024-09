Exército dos EUA diz ter matado quatro líderes do Estado Islâmico no Iraque em agosto

O ataque de comandos americanos e iraquianos contra vários esconderijos do Estado Islâmico no oeste do Iraque em 29 de agosto matou pelo menos 14 insurgentes e desfalcou a liderança do grupo no país, de acordo com uma declaração do Comando Central do Pentágono e autoridades antiterrorismo dos EUA.

Um alvo principal morto foi Abu Ali al-Tunisi, um cidadão tunisiano que foi alvo de uma recompensa de US$ 5 milhões do governo dos EUA, revelaram os militares na sexta-feira. Abu Ali al-Tunisi foi o mais significativo projetista, fabricante e professor de explosivos do ISIS — incluindo dispositivos improvisados, coletes suicidas e carros-bomba, disseram autoridades antiterrorismo.