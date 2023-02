‘Extraterrestres não estão envolvidos na derrubada de óvnis nos EUA e no Canadá', diz Casa Branca

A verdade, no fim das contas, ainda não está lá fora e não foi desta vez que fizemos contato. Em meio ao furor provocado nas redes sociais pela derrubada de três objetos voadores não identificados nos últimos dias nos Estados Unidos e no Canadá, a Casa Branca veio a público oficialmente nesta segunda-feira, 13, descartar que haja atividade extraterrestre envolvida nas operações conduzidas pelo Pentágono.

“Não há qualquer indicação de aliens ou atividade extraterrestre nessas operações recentes”, disse a porta-voz Karine Jean Pierre, que aproveitou a coletiva para brincar com as suspeitas que desde domingo povoam as redes sociais. “Queremos deixar isso claro para as pessoas porque temos visto muitas dúvidas sobre isso.”

Leia também Ovnis abatidos sobre EUA e Canadá eram balões, diz governo americano

A porta-voz, no entanto, aproveitou para brincar com a situação e disse ser uma grande fã de filmes, do genero, como E.T., clássico dos anos 80 dirigido por Steven Spielberg.

Para Entender Sobram teorias e faltam respostas sobre objetos abatidos na América do Norte

Depois de identificar e derrubar na semana passada um balão de origem chinesa em seu espaço aéreo, o governo americano ampliou o monitoramento de aeronaves em toda a América do Norte. Entre a sexta-feira e o domingo, ao menos três óvnis foram derrubados no Alasca, no Canadá e na região dos Grandes Lagos, no Estado de Michigan.

A proximidade e o ineditismo dessas operações, juntamente com uma declaração da imprensa oficial chinesa de que um óvni teria sido derrubado na costa leste do país, levaram dezenas de internautas a cogitar da possibilidade de que visitantes de outros planetas estariam passeando pela atmosfera. O formato em octógono do objeto abatido em Michigan também fez muitos internautas falarem em visitantes de outros planetas.

Uma coletiva do Pentágono no domingo aumentou o frisson em torno do tema. Questionado pelo NYT se era possível descartar uma suposta ameaça extraterrestre, o comandante da Norad, general Glenn an Herck disse: “Eu não posso descartar nenhuma hipótese.” Foi a senha para aumentar o frisson. O fato de a coletiva ter ocorrido durante o Superbowl, vencido pelo Kansas Chiefs, só aumentou as teorias da conspiração.

Continua após a publicidade

Nesta segunda, coube à porta-voz da Casa Branca pôr fim à polêmica. Ao menos por enquanto.

Sede do Pentágono, em Washington: investigação deve definir origem de óvnis Foto: AP Photo/Patrick Semansky, File

Investigações sobre objetos continuam

Algumas dúvidas, no entanto, permanecem. Até agora, o Pentágono sabe que os três objetos derrubados entre a sexta-feira e o domingo voavam mais baixo que o balão chinês derrubado no começo do mês. Dois deles, segundo o líder democrata no Senado Chuck Schurmer, eram balões menores. Eles foram derrubados no Alasca e no Canadá. O terceiro, derrubado no Lago Huron, em Michigan, tinha forma octogonal e cordas, mas não carregava nenhuma carga.

Os três objetos voavam numa velocidade muito baixa, provavelmente levados pelo vento, mas o Pentágono ainda não sabe como eles se mantinham no ar. O governo americano também tem sido cauteloso ao atribuir esses últimos três objetos ao governo chinês ou qualquer outro rival geopolítico.

Acusações chinesas

Continua após a publicidade

Do lado chinês da disputa sobre espionagem na estratosfera, o Ministério das Relações Exteriores do país afirmou nesta segunda-feira, 13, que Washington enviou ao menos 10 balões não autorizados ao seu território desde 2022.

O governo americano nega as afirmações chinesas. Mas a troca de acusações começou logo na semana passada, quando os EUA abateram o primeiro balão e afirmaram se tratar de um aparelho de espionagem chinês. Pequim admitiu que o objeto era procedente do país, mas disse ser um dispositivo civil./ NYT