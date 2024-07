FBI abre investigação para apurar tentativa de assassinato contra Donald Trump

O Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos (FBI) abriu uma apuração sobre as circunstâncias do atentado sofrido pelo ex-presidente e candidato republicano à Presidência dos EUA, Donald Trump, em Butler, Pensilvânia neste sábado, 13. As autoridades classificam o caso como “tentativa de assassinato” contra o político.

Em nota publicada nas redes sociais, o FBI informou que já atua no local junto com agentes do serviço secreto dos EUA. Trump e o público que acompanhava o comício foram alvos de tiros de um homem que ainda não teve identidade revelada. O ex-presidente dos EUA saiu com rosto ensanguentado depois de levar um tiro de raspão na orelha. Uma pessoa foi morta pelo atirador e outras duas estão em estado grave. O atirador também morreu. "Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita", disse Trump em sua rede, a Truth Social. "Percebi imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Houve muito sangramento, então percebi o que estava acontecendo."

O jornal New York Times informou que há indicativos do governo em não classificar, por enquanto, o ataque como ato isolado e, sim, tentativa de assassinato com implicações no sistema de segurança do país. O FBI forneceu um telefone para os moradores locais telefonarem com possíveis informações que ajudem nas investigações.