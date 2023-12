Filho de Joe Biden é acusado em esquema de evasão fiscal nos EUA

WASHINGTON — Um grande júri federal dos EUA acusou Hunter Biden, nesta quinta-feira, 7, de um esquema para sonegar impostos federais sobre milhões em renda de empresas estrangeiras, a segunda acusação contra ele este ano e um novo e importante desenvolvimento em um caso que os republicanos tornaram a pedra angular de um possível impeachment de seu pai, o presidente Joe Biden.

Hunter Biden enfrenta três acusações de sonegação de impostos, não apresentação e pagamento de impostos e apresentação de declaração de imposto de renda falsa ou fraudulenta, segundo a acusação de 56 páginas - um jogo de indulgência pessoal com custos políticos potencialmente enormes para seu pai.

Hunter Biden, o filho do presidente Biden, já havia sido acusado de três crimes federais de porte de armas em setembro. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

As acusações, apresentadas na Califórnia, ocorreram cinco meses depois que ele parecia estar prestes a fechar um acordo que evitaria a prisão e potencialmente lhe concederia ampla imunidade contra futuras acusações decorrentes de seus negócios. Mas o acordo fracassou e, em setembro, ele foi indiciado em Delaware por três acusações decorrentes da compra ilegal de uma arma de fogo em 2018, período em que ele usava drogas pesadamente e estava proibido de possuir uma arma de fogo.

As acusações fiscais sempre foram o elemento mais sério da investigação do advogado especial, David Weiss, que começou a investigar o filho do presidente há cinco anos como procurador dos EUA nomeado por Donald Trump para Delaware. Weiss foi contratado quando Biden assumiu o cargo em 2021.

Hunter Biden “se envolveu em um esquema de quatro anos para não pagar pelo menos US$ 1,4 milhão em impostos federais autodeclarados que ele devia para os anos fiscais de 2016 a 2019″, escreveu Weiss.

“Entre 2016 e 15 de outubro de 2020, o réu gastou esse dinheiro em drogas, acompanhantes e namoradas, hotéis de luxo e imóveis de aluguel, carros exóticos, roupas e outros itens de natureza pessoal, em suma, tudo, menos seus impostos”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Se condenado, ele poderá pegar no máximo 17 anos de prisão, segundo autoridades do Departamento de Justiça.

Hunter Biden foi indiciado nesta quinta-feira, 7, por nove acusações de evasão fiscal, a segunda vez neste ano que o filho do presidente Joe Biden foi acusado por um advogado especial que investiga seus negócios pessoais e comerciais. Foto: SAUL LOEB/ AFP

As acusações, apesar de sérias, foram muito menos explosivas do que as promovidas por Trump e pelos republicanos do Congresso, que estão irritados com o departamento por não encontrar irregularidades criminais mais amplas no filho e na família do presidente.

Mas o fato de os advogados de Biden não terem conseguido chegar a um novo acordo depois que as negociações com Weiss fracassaram agora submete Biden aos perigos de dois processos criminais em duas jurisdições, com resultados imprevisíveis.

Muitos dos fatos expostos na acusação de quinta-feira já eram amplamente conhecidos, e a ladainha das ações de Biden segue de perto a narrativa que ele elaborou com os promotores no acordo de confissão de culpa que fracassou no verão sob o escrutínio severo de um juiz federal em Delaware.

Os promotores disseram que ele “subverteu a folha de pagamento e o processo de retenção de impostos de sua própria empresa”, a Owasco PC, retirando milhões dos cofres que usou para subsidiar “um estilo de vida extravagante em vez de pagar suas contas de impostos”. Eles também o acusaram de fazer falsas deduções comerciais.

O advogado especial, David C. Weiss, está investigando uma série de questões relacionadas a Hunter Biden. Foto: Alex Brandon / AP

Continua após a publicidade

Weiss acusou Biden de não pagar pensão alimentícia aos filhos e de depender de associados, incluindo o advogado de Hollywood Kevin Morris, para pagar suas despesas. Os promotores incluíram um gráfico que rastreou o dinheiro que ele desviou dos cofres da Owasco - US$ 1,6 milhão em saques em caixas eletrônicos, US$ 683.212 para “pagamentos - várias mulheres”, quase US$ 400 mil para roupas e acessórios e cerca de US$ 750 mil para restaurantes, produtos de saúde e beleza, mantimentos e outras compras no varejo.

Ao longo do documento, Weiss apresentou uma tela dividida nada lisonjeira de Biden, que acumulou milhões em renda e presentes de amigos enquanto se recusava obstinadamente a pagar seus impostos. Esse padrão persistiu até mesmo em 2020, depois que ele tomou dinheiro emprestado para pagar suas obrigações fiscais dos anos anteriores, escreveram os promotores.

“O réu gastou US$ 17.500 por mês, totalizando aproximadamente US$ 200 mil de janeiro a 15 de outubro de 2020, em uma casa luxuosa em um canal em Venice Beach, Califórnia”, escreveram eles, acrescentando que “o IRS (a Receita federal americana) foi o último credor a ser pago”.

Em um comunicado, Abbe Lowell, advogado de Biden, disse que Weiss “cedeu à pressão republicana” e o acusou de renegar o acordo anterior. Ele disse que o advogado especial não respondeu à sua solicitação de uma reunião há alguns dias para discutir os detalhes do caso.

“Se o sobrenome de Hunter fosse outro que não Biden, as acusações em Delaware, e agora na Califórnia, não teriam sido feitas”, disse ele.

A acusação inclui uma descrição mais detalhada das atividades de Biden e dos negócios emaranhados do que o governo havia tornado público anteriormente. Em sua totalidade, o processo traça um retrato contundente da irresponsabilidade pessoal de um homem que aproveitou seu sobrenome para financiar seus vícios, ignorando deliberadamente suas obrigações fiscais.

Continua após a publicidade

O caso Biden se encontra em uma interseção lotada de sistemas políticos e jurídicos em conflito nos Estados Unidos. Existe agora uma perspectiva muito real de que o filho do presidente estará se defendendo em dois julgamentos criminais federais durante um ano de eleição presidencial - enquanto Trump, o provável oponente de seu pai, enfrenta a possibilidade de dois julgamentos criminais federais em seus documentos confidenciais e casos de interferência eleitoral.

As acusações adicionais ocorrem na iminência de uma votação da Câmara liderada pelos republicanos para formalizar o inquérito de impeachment do presidente, que se baseia, em grande parte, em alegações infundadas de que ele se beneficiou do lucrativo trabalho de consultoria de seu filho para empresas na Ucrânia e na China.

Os líderes republicanos da Câmara divulgaram o texto preliminar de uma resolução processual de impeachment contra o presidente na quinta-feira, apenas algumas horas antes de a notícia das novas acusações começar a circular em Washington. Não está claro o efeito que a acusação terá em sua investigação.

A acusação não contém nenhuma referência ao presidente. Mas os promotores apontaram que a compensação de Hunter Biden da Burisma, uma empresa de energia ucraniana, caiu de US$ 1 milhão por ano em 2016, quando seu pai ainda estava no cargo, para US$ 500 mil em março de 2017, dois meses depois que ele deixou o cargo./NYT