O Reino Unido, inclusive, é tema de outra faceta da reforma do CSNU. A presença britânica com “poder de veto” no órgão ainda faz sentido? Os debates são múltiplos e, principalmente, são reféns dos interesses de cada potência. São agora também campo de choque de narrativas entre EUA e China, com ambos afirmando defender uma reforma do CSNU, a “sua” reforma, e jogando no colo do outro a responsabilidade pela inação. No fundo, a manutenção do status quo lhes é conveniente. E assim caminha a ordem internacional, sonâmbula, como nas vésperas da Grande Guerra, após a falência da ordem do Congresso de Viena, cem anos antes.