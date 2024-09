Lula discursa na ONU na abertura da Assembleia-Geral; assista ao vivo

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abre os discursos da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nesta terça-feira, 24, às 10h, no horário de Brasília, como é de praxe nas assembleias da organização.

Acompanhe abaixo o discurso de Lula:

10h48 Começa o discurso de Lula

PUBLICIDADE O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, começa o seu discurso mencionando a presença da delegação palestina na ONU e do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.



Logo após a fala de Lula, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve discursar. O presidente da Argentina, Javier Milei, o líder de El-Salvador, Nayib Bukele, e o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, também discursam hoje.

Lula deve cobrar uma ação de enfrentamento à crise de governança global e questionar a maneira com que os países estão tratando a questão do clima e da desigualdade social em seu discurso, segundo Vera Rosa, repórter especial e colunista do Estadão.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma Cúpula que antecedeu a Assembleia-Geral da ONU, em 22 de setembro de 2024 Foto: Frank Franklin II/AP

O presidente brasileiro também deve condenar os bombardeios de Israel contra posições da milícia xiita libanesa Hezbollah no Líbano. Na segunda-feira, 23, ataques aéreos das Forças de Defesa de Israel (FDI) deixaram 558 mortos. Segundo o Exército israelense, 1600 alvos do Hezbollah foram atingidos. Tel-Aviv também enviou mensagens de texto e ligou para civis que moram no sul do Líbano para pedir que se deslocassem a outras áreas seguras.

Publicidade

Lula vai repetir partes do discurso que fez no domingo, 22, na Cúpula do Futuro, quando disse que os países não irão conseguir cumprir as metas de desenvolvimento sustentável até 2030. O presidente brasileiro também deve mencionar a onda de queimadas e incêndios florestais que abalam a imagem do Brasil e reclamar da falta de financiamento para mitigar efeitos das mudanças climáticas.

O mandatário, que ocupa a presidência do G-20, deve também destacar a necessidade de que os países ocidentais apoiem a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.