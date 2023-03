Finlândia vai pagar viagem para 10 pessoas estudarem sobre felicidade em resort privado

FINLÂNDIA - O governo finlandês está promovendo um concurso cultural e vai selecionar 10 pessoas interessadas em aprender sobre felicidade no país. Serão quatro dias de imersão em dinâmicas com coaches da Finlândia no Kuru Resort, um centro de retiro privado na região dos lagos finlandês.

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou na segunda-feira, 20, o Relatório Mundial de Felicidade 2023, que apontou a Finlândia em primeiro lugar no ranking dos países mais felizes do mundo.

O local conta com vista privilegiada das montanhas, spa particular, sauna, lareira, arquitetura moderna e todas as despesas de viagem e acomodação serão pagas pela agência Visit Finland, parte de uma ONG mantida integralmente pelo governo da Finlândia. As inscrições vão até o dia 2 de abril e qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar.

O boletim de notícias estadunidense Morning Brew publicou em seu perfil no Twitter algumas fotos do resort. A hospedagem oferece acomodações luxuosas e momentos de relaxamento em meio a natureza finlandesa.

Finland wants to teach you how to be happy.



After being named the happiest country in the world, Visit Finland is offering an all-inclusive stay at the Kuru resort as part of its "Masterclass of Happiness."



Hopeful "students" have until April 2nd to submit their application. pic.twitter.com/eIJqVynsth — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) March 22, 2023

A diária aos finais de semana para duas pessoas, de acordo com a opção de agendamento no site do resort e dependendo do tipo de pacote escolhido, custa a partir de € 329 (R$ 1872,01).

Continua após a publicidade

Como participar?

As regras do concurso são simples, primeiro, é necessário preencher um formulário de inscrição com detalhes de contato, depois, publicar um vídeo no Instagram ou TikTok contando em inglês porque deve ser o escolhido. Na publicação, é indicado usar as hashtags #FindYourInnerFinn e #VisitFinland e marcar o perfil Visit Finland (@ourfinland), a agência de viagens que está organizando o concurso.

O anúncio publicado pela agência nas redes sociais soma mais de meio milhão de visualizações e centenas de pessoas em todo o mundo já estão publicando vídeos para concorrer a viagem. Os participantes terão aulas exclusivas sobre quatro eixos principais: natureza e estilo de vida, saúde e equilíbrio, design e cotidiano e alimentação e bem-estar.

April Rom é uma das pessoas que já se inscreveu no concurso. Ela é uma artista que vive em Maine, nos Estados Unidos, e, em seu vídeo de inscrição, April diz que merece ser a escolhida porque explorar o mundo e conhecer as diferentes culturas é uma das coisas que a faz feliz. “Sempre estou procurando crescer como pessoa e como ser feliz a cada dia, para masterizar minha felicidade não importa o que aconteça”, complementou.

A viagem para a Finlândia está prevista para o dia 11 de junho, época do verão no Hemisfério Norte. As aulas serão realizadas no período de 12 e 15, com volta no dia 16 de junho. Os 10 selecionados ficarão hospedados em quartos privativos com todas as comodidades essenciais.

Selecionados ficarão hospedados em resort luxuoso com vista privilegiada da floresta Foto: Bloomberg photo by Roni Rekomaa

“Estamos a procura de pessoas extrovertidas que estejam interessadas no bem-estar consciente e na natureza finlandesa. Você não precisa ser um entusiasta de autoajuda ou ter habilidades de sobrevivência na natureza finlandesa. Tudo o que queremos é uma mente aberta”, diz o site do concurso.

Continua após a publicidade

O júri que irá selecionar os candidatos é composto um grupo de treinadores Masterclass, embaixadores e funcionários da agência Visit Finland. Segundo o site, os jurados procuram uma equipe diversificada de diferentes idades e origens: pessoas com uma ampla variedade de personalidades, habilidades e experiências diferentes.

Os critérios principais da avaliação são criatividade e autenticidade do conteúdo, capacidade de responder ao desafio de maneira pessoal e engajamento de conteúdo. O resultado oficial será anunciado no dia 2 de maio nos perfis do Visit Finland no Instagram e TikTok.

Finlândia é o país mais feliz do mundo

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou no início desta semana o Relatório Mundial de Felicidade 2023. O levantamento apontou a Finlândia em primeiro lugar no ranking dos países mais felizes do mundo, pela sexta vez consecutiva no levantamento que completou este ano sua décima primeira edição.

O top 5 dos países mais felizes do mundo é composto também por Dinamarca (2º), Islândia (3º), Israel (4º) e Holanda (5º). Com esses resultados, a Europa se destaca com quatro países considerados os mais felizes do mundo.