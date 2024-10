Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado 50 vezes e queimado vivo na cidade de Marselha, no sudeste da França, em um caso relacionado com a venda de drogas. Em entrevista à imprensa no último domingo, 6, Nicolas Bessone, promotor de Marselha, disse que o jovem foi assassinado na quarta-feira, 2. Ele descreveu o caso como uma “selvageria sem precedentes”. Marselha, segunda maior cidade da França e uma das mais pobres, está assolada pela violência relacionada às drogas.

PUBLICIDADE Bessone afirmou que tanto as vítimas quanto os autores desses crimes estão se tornando cada vez mais jovens. Há alguns anos, a cidade mediterrânea sofre uma guerra territorial entre vários clãs pelo controle do lucrativo mercado de drogas. O adolescente assassinado havia sido contratado por um prisioneiro de 23 anos, via redes sociais. Sua missão era intimidar um concorrente do prisioneiro. Ele deveria atear fogo à porta do apartamento do rival, segundo o promotor, e, pelo crime, receberia € 2 mil (cerca de R$ 12 mil). Porém, antes de executar a encomenda, ele foi descoberto por integrantes de uma gangue rival, que lhe deram dezenas de facadas antes de atearem fogo nele enquanto ainda estava vivo.

Marselha, segunda maior cidade da França, está assolada pela violência relacionada às drogas. Foto: David de Rueda/Red Bull

O mesmo prisioneiro então recrutou, também pelas redes sociais, um jovem de 14 anos para vingar o menino, pedindo-lhe que matasse um integrante da gangue rival. Para isso ele receberia US$ 50 mil (R$ 221 mil). Quando estava a caminho de executar o crime, o adolescente pediu ao motorista do carro para aguardá-lo. Ante a recusa, o adolescente de 14 anos atirou na cabeça do motorista. A vítima tinha 36 anos, era funcionário de um serviço de transporte privado e não estava relacionado ao tráfico de drogas, segundo a promotoria.

O motorista foi a primeira vítima colateral deste ano, disse Bessone. Influenciados pelo conteúdo das redes sociais, o promotor indicou haver uma perda total de referências que faz com que os jovens respondam a anúncios para tirar a vida de outros sem nenhum remorso ou reflexão.

Com estes dois últimos casos, o número de assassinatos relacionados às drogas em Marselha sobe para 17 desde o início deste ano. Em 2023, um total de 49 pessoas morreram na cidade em atos violentos relacionados às drogas.

Outro aspecto surpreendente deste caso é o fato do prisioneiro que encomendou o assassinato ter ligado para a polícia denunciando o jovem de 14 anos por não ter levado à cabo a sua missão. Ele foi detido e, em custódia da polícia, disse que o disparo foi acidental. O adolescente vivia desde os nove anos de idade em lares adotivos, já que os pais estão na prisão por acusações relacionadas a drogas. / AFP