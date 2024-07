A França pode estar caminhando para um impasse político duradouro depois de nenhum partido ou aliança de partidos conseguir a maioria absoluta das cadeiras parlamentares.

O caminho imediato a seguir não está claro, disseram os especialistas, mas o país pode estar caminhando para meses de instabilidade política, com Emmanuel Macron enfrentando um Parlamento profundamente dividido, incluindo dois blocos que se opõem firmemente ao presidente. "Sem uma maioria absoluta, o governo ficará à mercê dos partidos de oposição que se unem" para derrubá-lo, disse Dominique Rousseau, professor emérito de direito público da Universidade Panthéon-Sorbonne, em Paris.

Personas se congregan en la plaza de la República para festejar los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, en París, Francia, el domingo 7 de julio de 2024. (AP Foto/Aurelien Morissard) Foto: Aurelien Morissard/AP

Os resultados deixaram a Assembleia Nacional, a câmara baixa do Parlamento da França, dividida em três blocos principais com agendas conflitantes e, em alguns casos, com profunda animosidade entre si.

O grupo de partidos de esquerda chamado Nova Frente Popular, que inclui grupos da esquerda radical, conquistou o maior número de cadeiras, seguido pela aliança centrista de Macron e pelo Reagrupamento Nacional, a direita radical nacionalista e anti-imigração.

No momento, nenhum dos três principais blocos parece ser capaz de trabalhar com os outros. Cada um deles poderia tentar reunir uma maioria de trabalho com os poucos partidos menores ou legisladores independentes que ocuparão o restante das cadeiras da câmara baixa. Mas sua capacidade de fazer isso é incerta.

“A cultura política francesa não é propícia ao comprometimento de longo prazo”, disse Samy Benzina, professor de direito público da Universidade de Poitiers, observando que as instituições da França são normalmente projetadas para produzir “maiorias claras que podem governar por conta própria”.

Um cenário em que nenhum partido consiga garantir a maioria absoluta - pelo menos 289 dos 577 assentos da câmara baixa - não é inédito na França. Foi exatamente isso que aconteceu durante as últimas eleições legislativas, em 2022. Macron ainda conseguiu montar governos funcionais que aprovaram projetos de lei com sucesso nos últimos dois anos.

Mas isso só aconteceu porque a coalizão centrista de Macron era grande o suficiente - com 250 assentos - e os partidos que se opunham a ele estavam muito divididos para representar uma ameaça consistente. Quando isso não acontecia, o governo de Macron chegou perigosamente perto de cair.

Desta vez, as opções de Macron parecem muito mais limitadas. Sua coalizão centrista não pode governar sozinha. E poucos partidos menores - mesmo os mais moderados à esquerda ou à direita - estão ansiosos para se associar a Macron, que é profundamente impopular e ainda tem três anos de mandato pela frente.

O Reagrupamento Nacional já disse que governaria somente se tivesse maioria absoluta, ou se estivesse perto de uma e achasse que poderia chegar a um acordo com um número suficiente de outros legisladores para preencher a lacuna. Marine Le Pen, a líder de longa data do partido, disse à rádio francesa na semana passada que não concordaria "em ficar sentada em uma cadeira de ministro sem poder fazer nada", o que, segundo ela, seria "a pior traição" aos eleitores do partido. No domingo, o líder de um dos partidos da Nova Frente Popular de esquerda, Jean-Luc Mélenchon, disse que não entraria em negociações com a coalizão de Macron para formar um governo em conjunto.

Jean-Luc Mélenchon (centro) líder do partido França Insubmissa e da coalizão de esquerda vitoriosa no domingo: ideias radicais de esquerda Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

Mélenchon, de 72 anos, está na cena política francesa há décadas. Ex-membro do Partido Socialista, ocupou cargos ministeriais em governos anteriores. Até 2012, Mélenchon era um candidato marginal, mas o cenário político mudou radicalmente desde então, tornando-o popular entre os eleitores mais jovens, nas redes sociais e também com um canal popular no YouTube. Ele se tornou líder do França Insubmissa (LFI), um partido com ideias de esquerda mais radicais.

Ele se tornou uma figura divisiva na política francesa, atraindo tanto entusiasmo quanto críticas por suas propostas incendiárias de impostos e gastos do governo, sua retórica sobre luta de classes e suas posições controversas em política externa, especialmente em relação a Gaza. Críticos o acusam de antissemitismo, acusação que ele nega.

Alguns analistas e políticos sugeriram a possibilidade de uma coalizão ampla e “arco-íris” de legisladores, concordando com um número limitado de questões importantes e abrangendo desde os Verdes até os conservadores mais moderados. Mas vários líderes políticos já descartaram essa possibilidade.

Outra possibilidade é um governo interino de especialistas politicamente neutros que cuidem dos assuntos cotidianos até que haja um avanço político. Isso também seria um desvio da tradição francesa.

A França tem um serviço civil robusto que poderia administrar as coisas por um tempo sem um governo. Mas os Jogos Olímpicos estão a poucas semanas de distância, e o Parlamento geralmente aprova um orçamento em setembro. Alguns analistas acreditam que a posição de Macron se tornará tão insustentável que ele terá de renunciar - algo que ele promete não fazer.