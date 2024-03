Foto de Macron lutando boxe divide opiniões na França e gera comparação com Vladimir Putin

Uma fotografia do presidente francês, Emmanuel Macron, batendo em um saco de pancadas chamou a atenção nas redes sociais e dividiu opiniões sobre a mensagem da imagem, especialmente após o aumento de tensões entre o líder da França e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. As fotos foram publicadas no Instagram de sua fotógrafa oficial, Soazig de La Moissonnière, na quarta-feira, 20.

PUBLICIDADE “Vamos, mais três anos. Aguenta aí”, comentou um usuário em referência ao mandato presidencial de Macron. “Toda a sua determinação e força de persuasão nessas duas fotos. Além disso, ele deve ter dois ou três nomes sobre os quais gostaria de acertar diretamente”, disse outra pessoa na postagem. A divulgação das fotos ocorre semanas depois de Macron ter endurecido a sua posição relativamente à invasão russa da Ucrânia e não ter descartado o envio de tropas para apoiar o seu aliado ucraniano. A projeção de habilidade física em imagens é uma estratégia clássica na gestão de Putin, tendo como maior exemplo famosa fotografia cavalgando com o torso nu em 2009.

Sobre as fotos de Macron, o historiador Eric Anceau escreveu no X: “Não sei se (as fotos) foram retocadas ou não, e não importa. O que sei, porém, é que fazem parte do virilismo neopopulista de que hoje gostam alguns líderes, a começar pelo mestre do gênero (até agora) Vladimir Putin”.

Macron “é um tecnocrata que desafia o estilo populista, tentando responder ao [presidente russo] Vladimir Putin no seu próprio terreno”, disse Philippe Moreau-Chevrolet, especialista em comunicação política para a AFP.

Já a deputada francesa Sandrine Rousseau republicou uma das fotos na rede social X com o comentário: “Que derrota para o progressismo. E que pobreza de comunicação política”.

O presidente francês não é o primeiro líder a colocar as luvas publicamente. Do outro lado do Atlântico, a vitória de Justin Trudeau contra um deputado conservador numa luta de caridade em 2012 pode tê-lo ajudado a conquistar o cargo de primeiro-ministro canadense três anos depois. E, durante a sua campanha eleitoral vitoriosa, o atual presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei, apareceu em 2023 nos seus comícios com luvas de boxe e até uma motosserra.

“O boxe é bastante compatível com o exercício do poder estatal”, explica Moreau-Chevrolet, para quem, “como costuma acontecer com Macron, é também uma imagem muito teatral de um herói que vence o sofrimento”./Com AFP.